Аграрии Минской области планируют закончить уборку картофеля до конца октября
Аграрии центрального региона продолжают ряд полевых работ. Убирают кукурузу на зерно, капают свеклу и картофель, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Планируется, что вопрос по второму хлебу закроют к концу октября. Работы ведутся во всех районах. В том числе – Минском. Так, в хозяйстве «Восход» уже пройдено почти 200 гектаров, собрано более 5 тысяч тонн клубней.
Хватит ли до весны урожая – расскажет моя коллега Татьяна Волынчик.
Хозяйство «Восход» специализируется на растениеводстве и животноводстве. Выращиванию картофеля уделяется особое внимание. В этом году площадь полей сj вторым хлебом увеличили почти на полсотни гектаров, ведь спрос порождает предложение. И здесь его готовы закрыть.
Николай Подгорный, тракторист-машинист государственного предприятия «Восход»:
Здесь я уже работаю 35 лет трактористом, картошку уже копаю не первый год. Каждый год урожай по-разному. На этот год будем с картошкой.
Петр Романьков, водитель государственного предприятия «Восход»:
Ход уборочной проходил равномерно, без сбоев, ежедневный план выполнялся, дело уже идет к завершению.
Чтобы убрать весь второй хлеб, надо примерно 4 дня. От графика не отходят. Поэтому на полях работают десятки человек и спецтехника. Уже освоено более 70 % площадей. Выращивают два проверенных временем сорта, которые приносят наибольшую урожайность.
Подробности в видео.