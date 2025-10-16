Аграрии Минской области планируют закончить уборку картофеля до конца октября

Аграрии центрального региона продолжают ряд полевых работ. Убирают кукурузу на зерно, капают свеклу и картофель, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Планируется, что вопрос по второму хлебу закроют к концу октября. Работы ведутся во всех районах. В том числе – Минском. Так, в хозяйстве «Восход» уже пройдено почти 200 гектаров, собрано более 5 тысяч тонн клубней. Хватит ли до весны урожая – расскажет моя коллега Татьяна Волынчик.

Хозяйство «Восход» специализируется на растениеводстве и животноводстве. Выращиванию картофеля уделяется особое внимание. В этом году площадь полей сj вторым хлебом увеличили почти на полсотни гектаров, ведь спрос порождает предложение. И здесь его готовы закрыть.

Николай Подгорный, тракторист-машинист государственного предприятия «Восход»:

Здесь я уже работаю 35 лет трактористом, картошку уже копаю не первый год. Каждый год урожай по-разному. На этот год будем с картошкой.

Петр Романьков, водитель государственного предприятия «Восход»:

Ход уборочной проходил равномерно, без сбоев, ежедневный план выполнялся, дело уже идет к завершению.