Ядерная безопасность, сельское хозяйство и спорт. О взаимодействии в этих сферах говорится в документах, которые подписали Беларусь и Армения

Новости Беларуси. Глава белорусского государства прибыл с официальным визитом в Армению. Борт номер один приземлился в аэропорту Еревана накануне вечером. Лидеры двух стран обсудили весь спектр белорусско-армянских отношений, взаимодействие в рамках международных организаций. Приоритетное внимание - расширению двусторонней торговли, развитию экономических контактов, в том числе за счет реализации совместных кооперационных проектов.

Беларусь готова оказать поддержку Армении по основным направлениям социально-экономического развития страны. Об этом 13 мая заявил Глава белорусского государства в Ереване на переговорах в узком составе с Президентом Армении Сержем Саргсяном. Александр Лукашенко подчеркнул, что закрытых тем между двумя странами нет, а по всем обсуждаемым на переговорах вопросам будут приняты конкретные решения. Он также отметил, что между белорусским и армянским народами традиционно сложились близкие и добрые отношения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас всегда остаются блестящие отношения между двумя народами. Но, прежде всего, я хочу Вас поздравить. Поздравить не столько с тем, что Вы снова стали президентом, я хочу Вас поздравить, [...] самое главное, с окончанием всех этих мероприятий, связанных с президентством, потому что, я хорошо знаю, это тяжелые времена, порой неприятные, надо доказывать, надо показывать. Я хочу, чтобы Вы знали, что в реализации намеченного, а я слушал Ваши выступления на инаугурации, посмотрел все от начала до конца, я Вам должен сказать, что белорусы всегда будут рядом, если Вам нужна будет наша поддержка, наша помощь – мы всегда придем на помощь для того, чтобы реализовать те намеченные цели, которые стоят перед Вами, перед армянским народом.

Серж Саргсян, Президент Республики Армения:

Вы всегда для нас желанный гость, и я уверен, что у нас есть много вопросов, которые мы должны обсудить. Уверен, что Ваш визит будет очень полезным для наших отношений. Наши отношения исходят из интересов наших народов, наших братских народов. Ваш визит проходит в канун 20-летия установления наших отношений. И я очень рад, что нам удалось на основе дружеских братских отношений наших народов построить крепкие межгосударственные отношения. И я очень надеюсь, что этот восходящий путь будет всегда.

Ядерная безопасность, сельское хозяйство и спорт. О взаимодействии в этих сферах говорится в документах, которые подписали Беларусь и Армения по итогам переговоров в Ереване Александра Лукашенко и Сержа Саргсяна. Кроме того, подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Между Министерством промышленности Беларуси и Министерством сельского хозяйства Армении заключен меморандум о развитии сотрудничества.

Армения — страна персиков, винограда и коньяка. Самая высокогорная из закавказских республик (почти вся территория на высоте от километра). В недрах — сотни видов полезных ископаемых: от железа и меди до золота и алмазов. Государство с трехмиллионным населением по площади даже меньше Минской области.

Дипотношениям Беларуси и Армении — 20 лет. Впервые Александр Лукашенко посетил эту страну еще в 2001. Тогда у руля государства был Роберт Кочарян, а официальный Минск и Ереван подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Серж Саргсян руководит республикой с 2008 года. В феврале на президентских выборах избиратели продлили срок его полномочий, отдав 58% голосов. Александр Лукашенко стал первым зарубежным лидером, кого Серж Саргсян с момента инаугурации принимает с официальным визитом в своей стране.

По городу - красно-зеленые флаги, у резиденции десятки телекамер местных СМИ - явный признак того, что к белорусской делегации здесь особый интерес.

Дружеские объятия, видно - политики в хорошем настроении. У резиденции Президента Армении флаги республик и рота почетного караула (в форме, кстати, похожей на ту, что и в Беларуси). Александра Лукашенко встречают как самого почетного гостя. После исполнения гимнов Александр Лукашенко поблагодарил оркестр.

Приветствие официальных делегаций, марш роты почетного караула... И президенты скрываются за дверями «золотого зала». Большая часть переговоров тет-а-тет по традиции без прессы, но и пары минут протокольной съемки достаточно, чтобы понять: у двух политиков давние дружеские отношения.

Сейчас в топе белорусского экспорта в Армению – автомобили, шины и ткани. А вот самый популярный армянский продукт на наших прилавках – коньяк. К слову, и в Минске год назад открыли совместное предприятие по выпуску янтарного напитка.

В закавказской республике - 3 предприятия с белорусским капиталом. Одно из них - совместный торговый дом. В 2010 году его создали по поручению Александра Лукашенко. В планах - открыть армянский торговый дом в Минске.

Между двумя столицами - 3 тысячи километров, но для двусторонней торговли и большие расстояния не помеха. Но темпы далеки от идеала. Конечно, с 2001 года цифра товарооборота выросла в десятки раз - около полусотни миллионов долларов. Однако, среди стран СНГ в торговле с Беларусью Армения пока на последних позициях. Потенциал есть, считают президенты.

Александр Лукашенко:

Мы уже наметили те пути, по которым мы можем сотрудничать в сфере торгово-экономической. Я не говорю о дипломатической сфере, о политической, военно-политической… Здесь у нас всё определено и в рамках ОДКБ, и в рамках наших союзнических отношений. У нас проблем нет, у нас практически одинаковые взгляды на международную повестку дня. У нас нет проблем. А торгово-экономической базы, на которых выстраиваются все отношения, не было, но мы ее создаем. И во многом уже наметили пути движения этих товаров. Это тоже дорогого стоит. Как раз с вами обсуждали дальнейшее развитие этих отношений, железнодорожных путей, все нюансы. И я думаю, что впереди нас ждут не худшие времена, а, по крайней мере, мы на это будем надеяться. Наши возможности вы хорошо знаете. Ваши коллеги также. Вы вообще для нас люди не чужие, вы в любой момент можете приехать на любое предприятие, даже без нас, и поинтересоваться той продукцией, которую выпускает предприятие. Закрытых ведь тем нет. Это или ВПК, или агропромышленные комплексы, или сельхозмашиностроение, или семена, или животные, которые вам нужны. Пожалуйста, мы готовы и мы сотрудничаем. Пусть это не широкого масштаба сотрудничество пока, но мы сотрудничаем. Ваши люди знают Беларусь так же, как и мы знаем Армению. И в дальнейшем вы можете на нас рассчитывать.

Подобные визиты - хорошая возможность превратить контакты в контракты. Ряд встреч сегодня провели и белорусские министры. Сельское хозяйство для Армении, как и для Беларуси, - одна из основных отраслей экономики. У двух стран - общие интересы. Армения готова перенимать опыт Беларуси в животноводстве и растениеводстве. В планах - закупка семян зерновых нашей селекции. Белорусские аграрии готовы создать в закавказской республике совместные перерабатывающие предприятия.

Серго Карапетян, министр сельского хозяйства Республики Армения:

У нас очень большой интерес, особенно в приобретении сельхозтехники, ядохимикатов и удобрений. Мы каждый год в крупных размерах закупаем удобрения и сельхозтехнику.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Хотим рассмотреть возможности на территории Армении создать совместные предприятия по расфасовке масла, по разливу молока, по переработке молока в конечный продукт для предложения продовольственному рынку Армении какого-то нового продукта с участием Республики Беларусь.

Промышленность. Как рассказал министр экономики Армении, страна только недавно выработала стратегию развития этих отраслей. И здесь с Беларусью много точек соприкосновения. В карьерах по добыче золота, меди, молибдена уже работают больше двухсот белорусских карьерных самосвалов. Открываются новые месторождения, поэтому в планах - приобретение БелАЗов грузоподъемностью в 160 тонн. Еще одно перспективное направление - создание в Армении предприятия по производству тракторов.

Ваграм Аванесян, министр экономики Республики Армения:

В Армении всегда были знамениты белорусские трактора, то есть трактор и Беларусь – это синонимы в Армении. И то, что сейчас Беларусь производит много и хорошего качества сельскохозяйственной техники, очень важно. Она и качественная, и по ценовым характеристикам нам подходит.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

Будет создана рабочая группа и со стороны Беларуси, и со стороны Армении, которая рассмотрим вопросы нашего партнерства о создании сборочного производства сельхозмашиностроения. Нами будет предложено производство и сборка тракторов для возделывания винограда, а также тракторов малой мощности и большой.

По итогам сегодняшних официальных переговоров подписано 5 межгосударственных соглашений. Страны договорились сотрудничать в области сельского хозяйства, спорта… Отдельная и стратегически важная тема двустороннего диалога - атомная энергетика. Подписано соглашение об обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Итоги переговоров президенты подвели в присутствии прессы.

Александр Лукашенко:

Беларусь и Армения заинтересованы в углублении отношений по всем направлениям, и, как я уже сказал, у нас нет закрытых тем в сотрудничестве. От проблем сельскохозяйственных до проблем военно-политических. Но на сегодняшнем этапе наш главный приоритет – развитие экономических контактов и расширение двусторонней торговли. И я уверен, сегодняшняя наша встреча и переговоры здесь, на этой армянской земле, обязательно приведут, как минимум, в течение полутора-двух лет, как сказал Президент, к удвоению товарооборота. А, может быть, нам удастся найти те пути, искусственные преграды, которые созданы между нашими странами в торговле, чтобы их преодолеть и значительно увеличить товарооборот. Беларусь готова предоставлять армянским партнерам самые благоприятные условия для размещения капиталовложения, открытия бизнеса. Хорошие перспективы, на наш взгляд, имеют такие направления инвестиционного сотрудничества, как машиностроение, информационные технологии, фармацевтика, сельское хозяйство, энергосбережение, производство пищевых продуктов. Мы рассчитываем на диалог как с бизнесменами Армении, так и с представителями зарубежной армянской диаспоры. Нам интересен опыт Армении в области атомной энергетики. Вы, наверное, знаете, что Беларусь строит первую в истории страны атомную электростанцию. Обмен информацией о безопасной эксплуатации атомных электростанций, а также новых подходов в строительстве энергоблоков вызывает обоюдный интерес. У вас накоплен серьезный опыт эксплуатации подобных объектов. И мы рассчитываем, что хотя бы десяток специалистов Армения сможет направить в Беларусь, для того чтобы они помогли на первых этапах нам в эксплуатации строящейся электростанции.

Серж Саргсян:

У нас конкретные и многообещающие планы в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Взаимного доступа товаров и услуг на рынки наших стран, взаимодействие в области туризма, сельского хозяйства, сотрудничество в сфере культуры и науки. Видим большие возможности в сфере высоких технологий.

Двустороннему сотрудничеству способствуют не только контакты официального Еревана и Минска. Особое внимание — взаимодействию регионов двух стран.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы очень большое снимание уделили в ходе переговоров развитию межрегиональному сотрудничеству. Фактически между всеми крупными регионами Армении и Беларуси заключены соответствующие соглашения, которые тоже будут способствовать перспективе роста взаимного товарооборота между нашими странами.

Заключены контракты на поставку уже нескольких сотен тракторов в Армению. Понятно, что, наверное, не все контракты будут выполнены, но значительная часть однозначно будет реализована. Достигнута договоренность с иностранными коллегами о проработке вопроса создания совместного производства в Армении тракторов малой мощности. Есть разговоры и о поставках сюда наших большегрузных автомобилей по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия тоже. Достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве в поставках сельскохозяйственной продукции в Армению.

Уже после переговоров Александр Лукашенко отправился к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года. Стела высотой больше 40 метров символизирует волю к возрождению армянского народа. Президент Беларуси возложил венок к монументу.

Завтра, 14 мая, официальный визит Президента Беларуси продолжится. Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с работой Армянской АЭС и посетит армяно-белорусский торговый дом.