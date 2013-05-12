В Германии судят неонацистов, причастных к убийствам мигрантов и ограблениям

Новости Германии. 9 мая всё прогрессивное человечество в 68 раз отмечает поворотное событие истории. День Победы — главный праздник народов, которых силы коричневого мракобесия намеревались стереть с лица земли. Преступления национал-социализма в годы Второй мировой войны не имеют срока давности. Однако праворадикалы в Германии снова поднимают голову, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Национал-демократы» — именно так именуют себя в современной Германии последователи гитлеровских национал-социалистов. Существование праворадикальной партии в Германии явление не сегодняшнего дня. Германские националисты основали свою партию практически сразу после окончания Второй мировой войны. Через три года после возведения Берлинской стены, в ноябре 1964 года, власти федеральной земли Нижняя Саксония зарегистрировали «Национал-демократическую партию Германии» как официальную политическую силу. Именно с того времени неонацисты оказывают значительное влияние на политическую жизнь ФРГ.

На первых же выборах национал-демократам удалось преодолеть барьер в 5 процентов, тем самым получив местах в парламентах целых семи федеральных земель Западной Германии. Сегодня популярность праворадикальной партии на западе страны немного скромнее. Но упущенное, НПД наверстали на востоке Германии. На выборах в земельный парламент Саксонии в 2004 году, национал-социалисты набрали 9,2 процента. Национал-демократы и дальше продолжили бы уверенное движении вверх по политической лестнице, если бы не события 2011 года, взбудоражившие Германию.

Утром, 4 ноября 2011 года, в немецком Айзеннахе было совершено вооружённое ограбление местного отделения Сберкассы. После поисковой операции полицией были обнаружены два трупа молодых мужчин в туристическом микроавтобусе, припаркованном недалеко от места преступления. Ими оказались Уве Мундлос и Уве Бёнхард. Они застрелились, когда поняли что им не удастся уйти от полиции. Спустя несколько часов в доме на соседней улице прогремел взрыв. Позже выяснилось, что в этой квартире проживали двое грабителей и их сообщница Беата Чепе. Сжигая их общую квартиру, Чепе пыталась уничтожить какие-либо улики, но в огне сгорело не всё. В результате расследования выяснилось, что Мундлос, Бёнхардт и Чепе были причастны не только к многочисленным ограблениям, но и к 10 убийствам мигрантов. В найденных видеозаписях террористы рассказывали в деталях о совершённых преступлениях. Позже оказалось, что тройка — костяк праворадикальной организации «Национал-социалистическое подполье Германии». Арестованная спустя несколько дней после ограбления Беата Чепе дала признательные показания. В ходе расследования стали всплывать и другие детали террористической активности группы. На протяжении 11 лет сотрудники немецкой полиции безрезультатно искали убийц. До сих пор немецкая общественность недоумевает, как террористам так долго удавалось скрываться от правосудия.

Маркус Терфоорен, руководитель берлинского филиала Германской антифашистской организации «VVN»:

Дело террористов «национал-социалистическое подполье» показало всю некомпетентность органов правопорядка. Убийства продолжались долгое время, и всё это время полиция вела следствие в неверном направлении.

После убийства турецкого мигранта Халита Йозгата в апреле 2006 года, сотрудники полиции города Кассель, в течение двух недель не могли найти свидетелей преступления. А когда нашли, выяснили, что ключевым свидетелем был гражданин Германии Андреас Т. — сотрудник федеральной службы по защите конституции. Почему он скрывался и не хотел давать показания остаётся загадкой и поныне...

Маркус Терфоорен, руководитель берлинского филиала Германской антифашистской организации «VVN»:

Я считаю, что мы не можем ограничиться только процессом против лидера террористической ячейки Беаты Чепе. Необходимо судить и тех, кто помогал в организации этих убийств. На скамье подсудимых должны оказаться и те чиновники из федеральной службы защиты конституции, которые скрывали факты о деятельности этой террористической организации.

Федеральные власти всячески пытались ограничить доступ средств массовой информации к процессу по делу о «национал-социалистическом подполье». Количество мест в земельном суде Мюнхена предусмотренных для представителей СМИ было строго ограничено. Лишь после долгих дискуссий, и только под давлением общественности, списки мюнхенского суда были пересмотрены.

Вурал Оглу, глава турецкой общины Баварии (Германия):

Турецкая община мало представлена на процессе. Что касается СМИ, то ни один турецкий канал не аккредитован, представлены всего лишь три издания.

Маркус Терфоорен, руководитель берлинского филиала Германской антифашистской организации «VVN»:

Я не знаю по каким причинам ограничили доступ СМИ к процессу, но ясно одно - ни суд, ни федеральная служба защиты конституции, ни правительство Германии не заинтересованы в огласке всех деталей дела. Постоянные переносы даты начала этого громкого дела, особенно болезненно воспринимают родственники убитых. Тем самым органы юстиции дают понять, что они — иностранцы — являются людьми второго сорта.

Восемь человек из тех, кто стал жертвами команды убийц, были турецкими мигрантами. Многие задаются вопросом, почему при этом число турецких СМИ в суде было так сильно ограничено? Ведь именно они должны были бы обеспечить процессу должный контроль...

Себастьян Шармер, адвокат жертв неонацистов (Германия):

Я не согласен с заявлениями некоторых политиков, о том, что принадлежность убийц к неонацистам не является главным в этом деле. Я считаю, политическая принадлежность убийц — главное в этом деле. И из-за этого мы не имеем права избегать трудных политических вопросов, и я намерен задавать такие вопросы.

В первый день слушаний, адвокаты подсудимой Чепе выдвинули заявлении о предвзятости судьи. В результате процесс в очередной раз был отложен — еще на неделю — до 14 мая. А, судя по поведению обвиняемой, она находится в полной уверенности, что её защитники в силах не только отложить процесс, но и выиграть его.

Мехмет Даимагюлер, адвокат жертв неонацистов (Германия):

Главная подозреваемая не боится процесса, ведет себя вызывающе, как бизнес-леди в командировке, позволяет себе шутить с юристами, как будто они все заодно, как будто они ее наемные работники. Все это — неподходящая атмосфера для подобного разбирательства.

Некоторые сравнивают суд на членами «национал-социалистического подполья» с Нюрнбергским процессом над военными преступниками, по завершению которого, к смертной казни были приговорены 12 высокопоставленных функционеров Национал-социалистической партии Германии. Однако чем закончится мюнхенский суд, пока остаётся под вопросом.

Адвокаты главной обвиняемой Беаты Чепе, заявляют что намерены бороться за оправдание своей подзащитной по всем статьям, предъявленным обвинением. Это блеф или защита Чепе действительно имеет в руках неоспоримые доказательства невиновности клиентки? Или глава неофашистской организации рассчитывает, что кто-то достаточно властный поможет ей избежать наказания? На этот вопрос земельный суд Мюнхена ответит не раньше января 2014 года. И, к сожалению, в эти майские дни, у многих есть серьезные опасения в том, что важнейшие ответы будут получены в полном объеме.