Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Армению. Александр Лукашенко примет участие в саммите лидеров стран ОДКБ. Утром 14 октября борт номер один из Национального аэропорта «Минск» взял курс на Ереван.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Беларусь примет на себя функции председателя в этой международной организации. В неё входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан Россия и Таджикистан.

14 октября в Ереване будет обсуждаться международная ситуация, шаги по противодействию терроризму. Одним из них станет утверждение Положения о Едином списке организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.

По итогам сессии ожидается подписание более 20 документов. Главы государств также должны принять решение и о кандидатуре на пост генерального секретаря организации.

Сейчас в Ереване проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел и обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ. Здесь обсуждается повестка дня, которую рассмотрят участники Совета коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.