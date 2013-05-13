Беларусь и ЮАР договорились об участии в реализации инфраструктурных проектов в Африке

Новости Беларуси. ЮАР приглашает Беларусь к участию в реализации инфраструктурных проектов в Африке. Об этом договорились замминистры двух стран по итогам состоявшихся в Минске белорусско-южноафриканских межмидовских консультаций.

В центре внимания находились также вопросы сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, регионального развития, науки и технологий, особый упор сделан на перспективах сотрудничества в сфере образования.

Помимо этого на встрече уделили внимание глобальной, международной повестке дня. Две страны констатировали схожесть подходов к необходимости соблюдения в мире принципа суверенного равенства государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Сделали особый упор на перспективы сотрудничества в сфере образования, особенно с точки зрения заинтересованности ЮАР использовать образовательный потенциал Республики Беларусь для подготовки кадров технических специальностей.

Мариус Франсман, заместитель министра международных связей и сотрудничества ЮАР:

Уверен, что Беларусь в свете всех тех крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в ЮАР, может внести свой весомый вклад в их осуществление с точки зрения технологий и человеческого потенциала других факторов. Все темы международной и межгосударственной повестки дня имеют приоритетное значение для наших стран. Беларуси и ЮАР как странам-участницам движения неприсоединения важно развивать сотрудничество в этой организации.