Армения - страна дешевой еды и место, где «самый в мире» звучит на каждом шагу

Армения. Средневековые мыслители считали, что именно на этой территории находится библейский Эдем, где Адам и Ева вкусили запретный плод. Государство с историей больше чем в 5 тысячелетий, а столица, Ереван, старше Рима на 29 лет. Страна, которая первой в мире приняла христианство как государственную религию и даже отразила это в своем алфавите. Первая буква А («Аствац») означает «Бог», последняя Q – «Христос». Кстати, единственный языческий храм на территории всего СНГ тоже в Армении.

Самсон Рустумян, гид:

Этим ступенькам 2 тысячи лет.

Потолок посмотрите: одна плита весит 8 тонн.

И держится эта конструкция без скрепляющих материалов. Построенный в I веке нашей эры в наши дни может служить примером многим строителям. До III столетия Гарни был резиденцией царей. А с балкона вельможи наблюдали за симфонией камней – еще одно чудо природы. Базальтовые стержни в скале образуют что-то наподобие органа. Здесь же рядом и царские бани. Оказывается, уже во II веке были джакузи и полы с подогревом.

Самсон Рустумян, гид:

Мы стоим на втором уровне, он полностью закрыт, только маленькое окно. Костер снаружи, нагревает глиняные спирали, пол.

Вообще Армения по плотности памятников истории и культуры на квадратный километр может держать первенство. Храм Гегард построен в скале, здесь же и хачкары – исключительно армянское явление. Такие каменные плиты на протяжении долгих столетий устанавливали у входа в поселок. Что-то наподобие белорусской традиции, когда на въезде в деревню или город установлен крест.

Красный цвет хачкаров обусловлен тем, что наносили на них специальную краску, произведенную из особого вида червей. А долговечность такого материала действительно проверена временем. Этим памятникам более восьми сотен лет.

Официальная статистика констатирует: в 2012 году Армению посетили больше 800 тысяч туристов.

Гоар зарабатывает на туристах и национальных сладостях уже 20 лет. Правда, сладкой такую работу вряд ли назовешь. Стоимость одной такой булки – 5 долларов, из них 4 уходят на ингредиенты. Вот опять: автобус с туристами, но в погоне за достопримечательностями архитектурными гастрономические обходят стороной.

Гоар Саядян, продавец:

Это сезонная работа. Заработать удается 50 долларов, но нам остается только 10. Остальное идет на муку, яйца.

На любом шагу здесь можно купить и национальный инструмент – дудук, сделанный из абрикосового дерева. Кстати, абрикос – символ Армении, такой же, как и Арарат, к вершине которого причалил Ноев ковчег. Фрагмент спасительного судна даже хранят в храме Эчмиодин.

Гора Арарат для Армении – такой же символ, как Беловежская пуща для Беларуси. Хотя находится возвышенность в Турции. Тем не менее, имя «Арарат» носят армянский футбольный клуб и местные мужчины, коньяк и даже банк. А изображение горы есть на визах и на гербе республики. Говорят, со стороны Турции даже претензии были, мол, почему Арарат изображен на национальной символике Армении. На что находчивые армяне парировали: на флаге Турции есть луна, но она принадлежит всему миру.

Вообще, словосочетание «самый в мире» любой заезжий в этой стране будет слышать часто. К примеру, самая длинная в мире канатная дорога – «Крылья Татева». Ее протяженность – 5700 метров.

С гораздо большей скоростью с армянских гор можно спуститься на лыжах или сноуборде. Горнолыжная Армения, курорт Цахкадзор. Самая высокая гора здесь – 3 тысячи метров, а самый длинный спуск длиной почти в 9 километров. Настоящий рай для любителей спорта.

Еще накануне летней Олимпиады в мексиканской столице в 1968 году тогдашние спортивные функционеры искали в Советском Союзе место, которое по высокогорному климату соответствовало бы Мехико. Так Цахкадзор стал олимпийской базой СССР. Даже сегодня здесь частенько тренируется сборная России по зимним видам. Трассы протяженностью в 30 километров привлекают и спортивных туристов.

Вообще есть понятия, с которыми Армения ассоциируется у многих поколений. Например, армянский коньяк или армянские шахматисты (и о том, и о другом мы расскажем чуть позже). А еще есть команда КВН «Новые армяне» и сборная Армении по хоккею, которая в 2003 году не участвовала в чемпионате мира потому, что федерация не успела оформить визы, в 2005 году на мировом первенстве проиграла команде Мексики со счетом 0:48, а теперь и вовсе дисквалифицирована. А еще есть армянское радио.

Радиоведущий:

Мы будем болеть за БАТЭ не только потому, что нас снимает белорусское телевидение. Не забываем о том, что в БАТЭ играет армянин.

Вряд ли в этой стране кто-то даст четкий ответ на вопрос, почему армянское радио стало персонажем советских анекдотов. Так уж повелось.

Бывшие КВНщики, нынешние ведущие армянского радио, шутят в эфире единственной русскоязычной частоты в стране. Еще в 1998 году вышел закон, согласно которому все СМИ республики должны вещать только на армянском. Кроме программ для нацменьшинств. Под эту марку и появились эфиры на русском. В плейлисте нередко и белорусская музыка, а в сердцах – воспоминания о Минске.

Дмитрий Мкртчан, радиоведущий:

Проспект Машерова, постовой милиционер. Я чисто по-армянски решил перейти проспект в неположенном месте, метров за 100 он мне свистнул и сказал идти по «зебре».

С правилами дорожного движения в Ереване и не только действительно все сложно. Они, вроде бы, и есть, но соблюдать их – как-то не по-армянски. Тут и светофоры, и «зебры», но дорогу переходить, руководствуясь этими знаками, не принято. Дорожная полиция (по-нашему – ГАИ) на это даже внимания не обращает. Да и сами патрульные свое присутствие на трассах обозначают включенными маячками. Так положено. Даже в кустах не спрячешься.

Сколько стоят 2 жетона в метро? На белорусские деньги – 2 тысячи рублей. Когда-то, чтобы построить в армянской столице метро, а возводили его только в городах-миллионниках, число жителей на бумаге специально увеличили. А сегодня, в отличие от минской подземки, ереванские поезда состоят всего из двух вагонов, интервалы в час пик бывают и по 8 минут. А все потому, что горожане такой вид транспорта не жалуют.

12 километров пути, 10 станций и непонятная иностранцу схема на армянском. С 1996 года здесь не открыли ни одной новой остановки. Кажется, общественным транспортом здесь вообще мало пользуются. Зато такси на любой вкус. Есть даже «розовое».

Водитель Арсен хвастается: его работа лучшая в мире. Пассажирки исключительно женского пола. Парней эта служба не повезет. Заправляют машины в Армении в основном газом – он в разы дешевле бензина. Может быть, именно поэтому такси здесь вдвое дешевле, чем в Минске. Хотя и зарплата в два раза ниже.

Арсен Акопян водитель такси:

Литр бензина стоит 1 доллар 20 центов. А газ – 50 центов за 1 кг.

Собственных нефтяных месторождений Армения не имеет, поэтому импортирует углеводороды из России и Ирана. Стоимость бензина почти в евро заставляет даже состоятельных лихачей переоборудовать свои дорогие иномарки на газовые установки. Как рассказали на заправке, на авто класса люкс приезжают сюда ночью, мол, днем стыдятся демонстрировать подобные автопеределки.

А вот самая дорогая улица в Ереване – Северный проспект. Апартаменты с видом на Арарат в стоимости доходят до миллиона долларов. Правда, в них практически никто не живет.

Айк Халатян, политический обозреватель:

Много армян из диаспоры покупает здесь квартиры. Они хотят иметь дом в Армении, но так как в основном они живут в тех странах, гражданами которых являются, поэтому людей очень мало здесь. Ночью смотришь в окна: одно или два окна только горит.

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян хвастается видом из окна своего кабинета. Министерство иностранных дел тоже продается. Историческое здание на главной площади столицы готовы обменять на 51 миллион долларов. По слухам, здесь появится новая гостиница. Неизвестно, обрадовался бы таким новым переделкам первый архитектор города Александр Таманян. Вот он, кстати, склонил голову над первым генпланом Еревана.

По своей планировке город напоминает своеобразную чашу. Центр находится в низине, а спальные районы и окраины – в горах. Соответственно, внизу, в центре Еревана, всегда тепло и снег здесь бывает редко.

Разница температуры в центре и на окраинах может отличаться в 5 градусов. Поэтому по местному ТВ даже прогноз передают для каждого района города.

В Ереване, впрочем, как и во всей Армении, каждый сам себе архитектор. Захотел построить гараж – найди свободное место и возводи. Хочешь удлинить квартиру – балкон в твоем распоряжении. И на самодельные перепланировки здесь обращают внимание разве что туристы.

Андраник Погосян, житель города Ереван:

У кого какие возможности. Есть те, кто себе закрывает балкон. Если есть место, строй гараж какой хочешь. И все сами. Мы живем на пятом этаже, государство нам крышу не чинит. Как хотите: хотите за свой счет. Деньги не выделяют.

Андраник показывает, как живет средний ереванец. Жилье, конечно, не из разряда элитных, но и не плохое. Особенность армянского быта в отсутствии центрального отопления. Тепло домашнего очага каждый обеспечивает, как хочет. Причем домашний очаг здесь можно встретить в буквальном смысле. На первом этаже пятиэтажки топят и вовсе дровами. Но в большинстве квартир греют при помощи газовой установки. В итоге – в жировке – почти средняя зарплата.

Андраник Погосян, житель города Ереван:

На коммунальные услуги тратим очень много. Где-то 200 долларов выходит, даже больше.

И это при том, что средняя зарплата в стране – 250-300 долларов.

А вот еще одна особенность: одежду непременно сушат на улице, даже зимой. Анаида уверяет: через 3 дня можно снимать.

Анаида Нерсесян, жительница города Ереван:

У нас это закон. Потому что чисто. Это как показатель чистоты.

Если Японию называют Страной восходящего солнца, Великобританию – туманным Альбионом, то в отношении Армении нередко употребляют словосочетание «Страна камней». Это связано опять же с горным расположением. И камень здесь – основной строительный материал. Деревянных домов вы здесь не встретите даже в деревне. Что касается самого Еревана, большинство построек здесь возведены из розового туфа. Это такая горная порода. Из-за этого столицу Армении нередко называют Розовым городом.

Да и в целом в стране нет населенного пункта, где бы в строительстве не использовался этот камень. Залежи полезного стройматериала есть и в Италии, и в Исландии, но крупнейшее – здесь, в Армении. Это следствие былой вулканической активности. На территории страны площадью всего в 30 тысяч квадратных метров, а это даже меньше Минской области, специалисты насчитали 550 вулканов. Отсюда и полтысячи месторождений, на которых добывается 60 видов полезных ископаемых, в том числе медь и золото.

Александр Давтян, директор по общим вопросам ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат»:

Каждая страна мечтает, чтобы у нее были какие-то ресурсы. У кого-то – нефть, у кого-то – железо, у кого-то – цветные металлы. Естественно, это экономика. Это рабочие места.

Коджаранское месторождение освоили еще в далекие 50-е. Добывают здесь медь и молибден. Без последнего современная черная металлургия существовать не может. Здесь говорят, этот материал способен устроить настоящую революцию в IT-сфере. Уже сейчас его пробуют применять в микросхемах.

Из цветных металлов молибден один из самых дорогих. На мировых биржах за тонну просят 25 тысяч долларов. Для сравнения: за такой же объем меди – 8 тысяч.

В сутки здесь добывают 52 тысячи тонн руды. Из 1 тонны такой породы можно получить примерно 2 килограмма медного концентрата и 300 граммов молибдена. Работа не из простых, но того стоит.

Каджаранское месторождение по запасам меди и молибдена – одно из крупнейших в мире. И, по подсчетам специалистов, полезных ископаемых здесь хватит и для местного комбината, и для работы белорусский техники еще на 150 лет.

Полсотни «БелАЗов», белорусские грузовики и тракторы – здесь любой скажет: без этой техники в карьер можно не приходить.

Давид за рулем «богатырей» из синеокой уже 2 десятка лет. Каждый день по 11 рейсов общей сложностью в 100 километров. Только одна такая машина доставляет на комбинат полторы тысячи тонн в смену. При колоссальных нагрузках поломки минимальны. Это главное, говорят специалисты. Руду здесь возят и американские аналоги, но их обслуживание становится в копеечку.

Давид Давидян, водитель:

«БелАЗы» лучше, чем «Катерпиллеры». «БелАЗы» мягкие, удобно работать на них. Очень хорошая машина.

Рубен Абрамян, начальник транспортного цеха ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат»:

Мы привыкли и к «БелАЗам», и к технологиям, и к работе этих машин. «БелАЗы» нас устраивают в данное время, потому что мы понимаем язык «БелАЗа», понимаем язык людей, которые производят этот «БелАЗ».

Сегодня в Армении разведывается более 30 месторождений золота. Добывают здесь еще алмазы, полудрагоценные камни: агат, бирюзу, яшму. Кстати, у Беларуси и Армении уже есть планы по созданию совместного ювелирного предприятия.

Ювелирное дело здесь – одна из самых популярных профессий. Передают ее из поколения в поколение. Гарник уже 15 лет превращает неприметные камни в произведения искусства. Все своими руками. Отец научил. Вернисаж (так называется рынок hand-made-украшений) – место паломничества туристов. Здесь найдут чем удивить. Вот, к примеру, фактически Библия величиной в 2 сантиметра. Серебро.

Гарник Григорян, ювелир:

Сначала литье. Это все наша работа. Внутри тут написан Отче Наш.

Вообще рукоделие здесь – неотъемлемая часть быта. Достаточно вспомнить знаменитые армянские ковры и гобелены. Это такой же бренд, как белорусские льняные скатерти. Такие обязательно есть в каждом доме.

Ануш Егиазарян, заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Ереванского педагогического университета:

Приобрести один гобелен, который соткан в течении многих месяцев, будет стоить намного дороже, чем приобрести того же размера, например, живописное полотно.

Армения – самая высокогорная страна Закавказья, большая часть ее территории расположена на высоте от 1000 метров. Отсюда еще одна национальная фишка – питьевые фонтанчики. Есть они не только в Ереване, но и по всей Армении. И говорят, что пить такой напиток, приготовленный высоко-высоко в горах, не только вкусно, но и полезно.

Захотелось пить – налил воду из-под крана. Такой процесс, возможно, и шокировало бы придирчивых иностранных туристов. Но здесь это нормально. В городскую систему вода поступает прямо с горных таящих ледников. В Армении даже шутят: вода из-под крана вкуснее бутилированной.

Город Джермук – известный в советские времена бальнеологический курорт. От любых недугов (гастрит, диабет, артрит и даже болезни сердца) здесь лечат при помощи воды. Целебные источники по химическому составу сравнивают с минеральными водами Карловых Вар.

Для публики здесь есть 5 скважин с полезной жидкостью от 30 до 53 градусов. И это не крепость, а температура. Та вода, что попрохладнее, лечит желудок с пониженной кислотностью, та, что потеплее, с повышенной.

Вода сюда поступает из 36 скважин. И ее не подогревают, а наоборот, охлаждают.

Венера Восканян, заместитель директора санатория:

Термовода, то есть горячий источник, выходит из-под земли выходит где-то градусов 50-60. Искусственным образом остывает. Как раз она богата своим составом именно из-за того, что она горячая.

Здесь же и завод, где целебную воду бутилируют. Кстати, этот комбинат снабжает водой Кремль. Отправляют ее и в Беларусь. Правда, пока в небольших количествах – 150 тысяч бутылок в год. Планируют объемы увеличить.

Вода для Армении еще и энергетический ресурс. Тем более учитывая количество горных рек. В республике больше сотни гидроэлектростанций, которые поставляют в общую систему около 30% энергии. Несмотря на сейсмоопасность региона, больше 30 лет здесь работает и атомная станция.

Самое сильное землетрясение произошло в стране в 1988 году. Подземный толчок силой в 7 баллов унес жизни 26 тысяч человек. И, несмотря на то, что эпицентр этого подземного землетрясения находился в 100 километрах отсюда, а здесь находится Армянская АЭС, сюда удар докатился силой больше, чем в 6 баллов. Но атомная станция даже не шелохнулась.

Спустя месяц после землетрясения атомную станцию решают остановить. Так без АЭС Армения остается до середины 90-ых. Нынешнее поколение помнит как жилось хоть уже и в независимой республике, но в стране, не имеющей собственных энергоресурсов. Лампочка в доме горела всего пару часов в день.

Шаварш Кочарян, заместитель министра иностранных дел Республики Армения:

Атомная энергетика имеет очень много преимуществ. Тут ты не зависишь от импорта энергоносителей. Для Армении это крайне важно. Мы пережили 92-93, эти холодные голодные годы, когда в день, если на час давали электричество, люди были счастливы. И уже это все пройдя мы были вынуждены закрытую атомную станцию снова эксплуатировать.

Мы сейчас планируем строительство новой, потому что срок этой станции истекает.

Такие условия заставили, чтобы мы из страны, которая была крайне зависима от притока энергоресурсов, превратились в страну, которая в состоянии даже экспортировать электроэнергию нашим соседям, что мы и делаем.

Срок действия АЭС ограничен 2016 годом. Но, по оценкам МАГАТЭ, станции ничто не угрожает. Новые блоки, как и в Беларуси, построит «Росатом». В Армении уже хорошо понимают: безопасность экономическая – в ядерной энергетике.

Степан Сухоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Сегодня дает она 40% электроэнергии, которая идет и на внутренний рынок, и на экспорт. Те стресс-тесты, которые проводило здесь МАГАТЭ, а это российская станция, она говорит о ее очень высокой степени надежности. Когда говорят о том, что если в Беларуси строится атомная станция, то это какая-то опасность для региона, для страны, для населения, наверное, это лукавство, неправда.

Армянская АЭС обеспечивает рабочими местами больше полутора тысяч человек. Население города атомщиков – почти 10 тысяч. Однако найти работу остальным не то что сложно – практически невозможно.

Город Мецамор – как иллюстрация жизни во всей республике. Вот разгар рабочего дня. Вполне себе трудоспособные мужчины играют в Блот. Это карточная игра наподобие «дурака». И так здесь каждый день.

Гурген Арутюнян, житель города Мецамор:

Тут никто не работает, нет работы. Потому что нет. Как живем? Как-нибудь, так.

Вот рабочий день. Посмотрите какие мужчины. Ни у кого нет работы.

Закрытые еще в 90-ые промышленные предприятия, сложные условия для развития малого и среднего бизнеса. Как итог – за пределами страны живет больше армян, чем в самой республике. Гурген тоже из числа тех, кому заграница часто снится. Когда-то работал на местных заводах. Ныне – труженик белорусского сельского хозяйства. 4 года работал в синеокой, весной опять – в Гродненскую область.

Гурген Арутюнян, житель города Мецамор:

Я в Беларуси работал. И я хочу, чтобы наши руководители были таким, как Лукашенко. Потому что он думает про народ, насчет работы, смотрит где посеяно. Он на вертолете поднимается, смотрит где не посеяно, вызывает губернатора: «Почему не посеяно?» А у нас что? У нас пустые земли.

Фермерство в Армении в частных руках. В хозяйстве Маргариты 7 коров с телятами, бараны и домашняя птица. Живут с семьей здесь же. А еще полгектара винограда. Ну, как же без него в Армении? Только вот выращивать ягоды невыгодно. Женщина сквозь слезы рассказывает: даже за воду приходится платить. За час использования – 2,5 доллара.

Маргарита Мнацаганян, жительница деревни Эчмиадин:

Работы нету. Для нас работа – это хозяйство. В Армении тяжело с трудоустройством. И то мы довольны. Просто живем, как можем существуем, чтобы себя прокормить.

Виджай занимается животноводством с самого детства. Ферма досталась по наследству сначала от деда к отцу, потом от отца к сыновьям. 350 овец – казалось бы, хорошее наследство, только вот чтобы пережить зиму с кормами, фактически надо продать полстада.

Виджай Халитов, фермер:

Прибыль зависит от года, сколько ягнят родится, сколько молока можно выдоить. В прошлом году работали в убыток. Вот, смотрите: стог травы. 1 такой тюк стоит почти 4 доллара. На зиму нужно больше 3 тысяч таких тюков.

Тем не менее, сельское хозяйство в Армении – одна из основных отраслей экономики. Связано это в первую очередь с климатом. Но, как ни странно, любят здесь холодные зимы. Есть мороз – значит есть снег, соответственно, будет вода, а в конечном итоге – урожай.

Араратская долина – это, пожалуй, Мекка армянского сельского хозяйства. Это участок длиной в 170 и шириной в 50 километров. Растет здесь абсолютно все: от картошки до абрикосов. Что самое интересное, в Армении собирают по 2 урожая в год. Например, это поле засеяно озимыми. С него урожай соберут в мае, затем поле засеют новой культурой и следующий урожай соберут уже осенью.

Фрукты и виноград – весомые статьи экспорта Армении. К последнему – особое отношение. Есть даже легенда: когда случился Всемирный потоп и Ноев ковчег причалил к горе Арарат, спаситель спустился в долину и посадил первую лозу. Сегодня эта культура здесь такая же популярная, как зерновые в Беларуси.

40 тысяч фермерских хозяйств, а площадь виноградников в Армении составляет около 17 тысяч гектаров. Каждый год сладкой ягоде устраивают особый праздник. Что-то наподобие белорусских «Дожинок». Первый урожай винограда освящают в храмах по всей стране.

Каринэ хвастается рецептами армянских сладостей. Здесь и фаршированные орехами мандарины, и курага в сахарной пудре. Все с собственных плантаций. Казалось бы, во всех смыслах сладкий бизнес, но в шоколаде он только летом, когда много туристов.

Каринэ Оганесян, садовод:

Здесь никого нет сейчас, пусто. Ереван пустой. Нам хватает? Ничего, чуть-чуть, еле-еле живем.

Помогает армянским фермерам и белорусская техника. В 2012 году после выставки сельхозмашин продажи таких агрегатов выросли в 7 раз. Как известно, спрос рождает предложение. Уже в ближайшее время в Армении появится сборочное производство белорусских машин.

Шаварш Кочарян, заместитель министра иностранных дел Республики Армения:

А почему бы и нет? Собирать. Это все перспективы нашего дельнейшего сотрудничества.

Степан Сухоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Основа сегодня сельскохозяйственной техники, которая работает на полях Армении, – это белорусская техника. Трактора, навесное оборудование. Самое главное, что армянским фермерам это очень нравится. Простота, надежность в эксплуатации и неприхотливость техники.

А это армяно-белорусский торговый дом. В 2010 году его открыли по поручению Александра Лукашенко. Сегодня замдиректора Владимир Наркевич вспоминает, как перед приходом первых покупателей не знал чем заполнить 3,5 тысячи квадратных метров площади. Зато теперь и не предполагает, где разместить всех желающих поставщиков из синеокой. Начиналось то все с 2 тысяч наименований товаров. Теперь – в 6 раз больше.

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора «Армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе»:

В Армении, когда люди пришли, спросили почему итальянская продукция находится в Белорусском торговом доме. Мы открыли немного глаза, что это продукция белорусская, что на территории Беларуси выпускается.

О том, что товар на полках долго не залеживается, свидетельствуют цифры. Четверть белорусско-армянского товарооборота обеспечивают именно здесь. И купить в белорусском гипермаркете можно все: от конфет и косметики до мебели и сельхозтехники. Говорят, даже белорусский хлеб из этого магазина на столах высшего руководства страны. А армянам больше всего полюбились макароны и колбасы изделия.

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора «Армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе»:

Буквально недавно приезжала покупатель, купила колбасные изделия белорусские. Она оказалась работницей лаборатории. Проверили колбасу. И теперь все сотрудники лаборатории покупают нашу колбасу. Сказали, что столько мяса в вареной колбасе они нигде больше не видели.

А это магазин белорусских шин. Один из крупнейших в Ереване. По грубым подсчетам, каждый четвертый армянский автомобилист ездит на колесах из Беларуси.

Житель Еревана:

Цена хорошая, низкая для нас, качество хорошее. 8 лет покупаем.

Вообще товарооборот Беларуси и Армении с 2001 года вырос в 16 раз. Сегодня эта цифра – 46 миллионов долларов. Среди импортеров закавказской республики наша страна на 3 месте. Опережают лишь Россия и Украина. В топе белорусского экспорта – автомобили, шины и ткани. А вот самый популярный армянский продукт на наших прилавках – коньяк. В Минске даже полгода назад открыли совместное предприятие по выпуску янтарного напитка. Производят дорогой алкоголь с 12 сортов винограда на ереванском заводе. В этих погребах с температурой плюс 16 тысячи литров дорого напитка под градусом.

Мери Мирзоян, специалист по маркетингу коньячного завода:

Сейчас мы видим старые коньячные бочки, темные. В них уже относительно старый спирт, который будет использоваться для марочных коньяков, то есть от семи лет и более.

Из виноградного сока в результате нескольких перегонок получают коньячный спирт крепостью больше 60 градусов. Он и хранится в таких бочках. И чем дольше он стоит, тем дороже и ароматнее становится. После выдержки разные спирты смешивают, то есть купажируют.

Мери Мирзоян, специалист по маркетингу коньячного завода:

Получаем определенный вкус, потом его переливают в дубовые бочки, оставляют на хранение. Коньячные спирты отдыхают, перемешиваются. Потом берут в розлив.

Коньяк хранят в дубовых бочках объемом в 400 литров. Несмотря на то, что емкости плотно закрыты, янтарный напиток отсюда испаряется. А этот процесс красиво называют «долей ангелов»

По разным подсчетам, ненасытным ангелам в год достается примерно 4% алкогольных запасов. Говорят, что именно из-за этой доли сотрудники никогда не болеют, а у водителей завода бывают проблемы с ГАИ. Сколько таких бочек в погребах завода – коммерческая тайна. Есть и именные. Вот, например, бочка Николая Александровича Лукашенко, которую заложили во время визита президента Беларуси и обязались открыть в день свадьбы младшего сына. Хранят на заводе и старые вина. Бутылочку столетнего (1913 года) можно купить лишь на аукционе, примерно за 6 тысяч долларов.

Есть на заводе и свои традиции, например, оставлять памятные надписи на бочках. Эта бочка была залита в 1967 году и откроют ее через 4 года в честь столетия великого октября.

Вернемся к коньяку. В Армении шутят: если женщина, которую ты любишь, моложе коньяка, который пьешь, значит все еще впереди. Определить возраст алкоголя можно и на глаз. Наклоняем бокал: на стенках появляются так называемые «женские ножки». За сколько секунд капля стечет вниз, столько лет и коньяку. Кстати, за вечер принято выпивать столько янтарного напитка, чтобы он не вытекал из наклоненного бокала. А это примерно 40 грамм.

А вот закусывать коньяк принято персиком. Никак не лимоном. Заедать алкоголь цитрусовым придумал еще Николай II, который после дегустации коньяка съел лимон, чтобы все подумали, что морщится он от последнего.

Главное блюдо армянской кухни, пожалуй, хлеб. Здесь даже выражение «есть хлеб» заменяет такие понятия как завтракать, обедать или ужинать. Только вот всему голова здесь не привычная для нас ржаная булка, а фактически метровая лепешка – лаваш.

Шоракат Геворкян, пекарь:

Каждый день в 10 утра мы готовим тесто. Ждем пока поднимется. И только в 4 часа дня начинаем готовить лаваш. В день мы готовим около 300 штук такого хлеба.

Сирануш Аветисян, пекарь:

Это специальная подушка Рафада. Основа деревянная, сверху покрытая тканью. Я уже 36 лет пеку лаваш и каждый раз получается по-новому.

Мука первого сорта, дрожжи и соль – вот ингредиенты самого популярного в Армении блюда. Тесто запекают в тандыре. Это специальная печь глубиной в полтора метра с глиняными стенками. Раскаляется до 200 градусов.

Если лаваш в нашем понимании заменяет батон, то эта булка (матнакаш) – что-то вроде черного хлеба.

Сирануш Аветисян, пекарь:

Это что-то наподобие черного хлеба. Его готовят из красной пшеницы, а дырка делается, чтобы не был слишком толстым.

Армянский шашлык – тоже атрибут национальной кухни. Готовят его непременно большими кусками и с огромным количеством трав и специй.

Людмила Цветинская, повар:

Готовится не на угольках, а на жару. На тепле и готовится. Тандыр дает сочность, копченость такую, приятный запах.

Вообще едят в Армении много и дешево. Ужин на двоих в национальном ресторане запросто уложится в 10 долларов. Наверное, именно поэтому ереванские кафешки переполнены даже по будням, а театры пустуют.

Ереван, наверное, точно так же, как и Минск, можно считать одной из самых безопасных столиц СНГ. Гулять здесь можно с утра до ночи и с ночи до утра абсолютно спокойно. А что касается вечернего времяпровождения, в свое время в Ереване было около 10 кинотеатров, но некоторые либо не открыли после реставрации, где-то устроили ярмарку, и на всю столицу остался лишь 1 кинотеатр – «Москва».

Эдуард Саргсян, бармен:

Раньше в Ереване 20 было точно. Сейчас они все превратились в боулинги, торговые центры, в автомобильные салоны.

Однофамилец президента Армении бармен Эдуард Саргсян вспоминает, какой страна была в 90-ые. Бухгалтер с высшим образованием еще 15 лет назад работал на местных предприятиях, а теперь считает чаевые в местном кафе.

Эдуард Саргсян, бармен:

Раньше Армения производила что-то, а сейчас мы можем это производить, но вывозить очень дорого, поэтому все производство практически закрыто. Поэтому люди вынуждены уезжать за рубеж на заработки.

Пожалуй, единственные, кто за заработком приезжают в Армению, это игроманы. Для них – сотни казино и клубов, правда, расположены они за Ереваном. Посетители – в основном иностранцы, в том числе из соседнего Ирана, где за развлечения в казино грозит уголовная ответственность. Тем не менее, за 2012 год игорный бизнес принес в казну города больше 40 миллионов долларов налогов.

Армения – единственная страна в мире, где шахматы включены в школьную программу. Здесь эта игра, как футбол для Бразилии.

Такую зарядку для ума в армянских школах ввели 2 года назад. Сейчас предмет в расписании наравне с математикой или литературой. Здесь все как у настоящих гроссмейстеров, только столы чуть ниже.

Гор Маркарян, ученик второго класса СШ № 55 г. Ереван:

Шахматы учат думать, быть внимательным. На уроках точно очень помогает. Математику хорошо стал решать.

Второклассник Гор уверяет: составит конкуренцию любому гроссмейстеру. Вот, кстати, шахматисты с мировым именем, наблюдают за подрастающим поколением. Тигран Петросян, Левон Аронян. Именно армянские мастера клетчатой доски – трехкратные чемпионы шахматных Олимпиад. На фотографии в классе и играющий президент Серж Саргсян. Он, кстати, возглавляет спортивную федерацию по этому виду в Армении.

Самвел Мисакян, учитель математики и шахмат СШ № 55 г. Ереван:

Умственная разница между теми учениками, которые изучали шахматы, развитие больше в тех классах, которые изучали шахматы.

Теперь и в местном педагогическом институте готовят учителей шахмат. Пока набрали экспериментальный курс, зато студенты точно найдут работу. Такая профессия пока востребована. Вообще, по оценкам Международной организации труда, в Армении самая большая молодежная безработица среди стран СНГ. Только по официальным данным, четверо из 10 выпускников не могут найти работу. А 80% молодежи высказываются за то, чтобы уехать из страны.

Степан Сухоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Главное условие, почему люди уезжают, это отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест. Средняя зарплата – около 300 долларов, но по уровню жизни она далеко не соответствует тем потребностям, которые сегодня существуют у среднестатистического человека.

Безработица стала причиной того, что за пределами республики живет больше армян, чем в самой стране. Численность населения – чуть больше 3 миллионов человек, за границей живет до 14 миллионов. Даже в аэропорту красуется не привычный слоган «Добро пожаловать в страну», а «Добро пожаловать домой». Кстати, армянская воздушная гавань на недавнем международном конкурсе в Дубае признана лучшим аэропортом СНГ.

То, что армянский аэропорт признан лучшим в СНГ, неудивительно, ведь в страну кроме как на самолете фактически больше никак не попадешь. Железнодорожное сообщение есть только с Грузией, из Ирана можно приехать по автомобильной дороге, остальные границы закрыты для движения.

Политические конфликты оставили открытыми только две границы из четырех. В планах Армении – строительство железной дороги с Ираном. Многомиллионный проект в какой-то степени – спасительная таблетка для экономики страны. Блокада двух соседних границ позволяет республике экспортировать свои товары либо через Грузию, либо воздушным транспортом, что априори увеличивает конечную стоимость продукта.

Армянские политологи и экономисты сегодня констатируют: мечта любого хозяйственника – отсутствие таможенных пошлин и защита национального рынка. Официальный Ереван в последнее время все чаще проявляет интерес к Таможенному союзу.

Александр Искандарян, директор Института Кавказа:

Это очень важный рынок. И я намеренно говорю о странах Таможенного союза, а не только о России. И Беларусь тоже. В Армении есть белорусский магазин. И я в него езжу покупать некоторые товары, которые моей жене нравятся. Если в рамках Таможенного союза я или моя жена будет покупать эти товары несколько дешевле, будет лучше.

Эдуард Шармазанов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Армения:

Конечно, мы за интеграционные процессы. У нас уже работает межправительственная комиссия. Я думаю, что эти интеграционные процессы принесут новые возможности и для экономики, и для других сфер.

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов от экономики переходит к политике. Рассказывает, как работает их высший законодательный орган. Эти коридоры власти помнят и партийное руководство советского ЦК, и теракт 1999 года, когда вооруженные расстреляли депутатов прямо во время сессии Нацсобрания. Сегодняшний парламент Армении – это 131 депутат и 6 фракций.

Артак Оганесян, начальник управления протокола Палаты представителей Национального собрания Республики Армения:

Вот у нас в этой секции располагается правительство. Вся остальная часть –депутаты. Эти две секции – это большинство нашего парламента – Республиканская партия Армении.

Дальше места распределены между еще пятью партиями. Чтобы бурные обсуждения проектов не перетекали в баталии, здесь создана специальная комиссия по этике. Правда, есть и те, кто законотворчеству предпочитают творчество ораторское.

Эдуард Шармазанов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Армения:

Для каждой страны важно, чтобы была оппозиция здоровой. Оппозиция должна быть, она должна быть сильной. Она должна критиковать, но эта критика должна быть здоровой, во имя, а не вопреки. Когда оппозиция действует во имя своей страны, во имя будущего своих граждан. А когда оппозиция ничего не делает и только критикует, это уже несерьезно. Не вина действующей власти, не вина действующего президента Саргсяна в том, что он сейчас вне конкуренции. Вина оппозиции, что народ не идет за оппозицией.

В феврале Армения переизбрала Сержа Саргсяна на новый срок. За кресло в главном кабинете страны боролись 7 кандидатов. И каждый выбрал свой метод привлечения большинства. Претендент на президентский пост, директор армянского радио, Андриас Гукосян весь период предвыборной агитации провел в голодовке. Почти месяц он жил в палатке на улице, пил только воду и похудел на 10 килограмм. Правда, на нашу просьбу взвеситься почему-то отказался.

Куда более привлекательной для избирателей получилась кампания лидера партии «Национальное самоопределение» Паруйра Айрикяна. За 18 дней до выборов на кандидата было совершено покушение. Ранение в плечо едва не лишило армян права проголосовать вовремя. Из-за состояния здоровья политик 4 раза принимал решение о переносе выборов и каждый раз от этой идеи отказывался. Инцидент сделал кандидата узнаваемым, но рейтинговых баллов вряд ли добавил.

Александр Искандарян, директор Института Кавказа:

Во всем мире бывают кандидаты, которые участвуют в выборах для того, чтобы постараться или попытаться стать президентом, а бывают с какими-то целями, скажем, подтвердить свое место в политике, добиться некоторых преференций для своей политической силы в будущем, показать свои мускулы или просто засветиться.

В итоге Серж Саргсян на выборах набрал 58% голосов избирателей. Уже на следующий день в стране начались митинги против результатов выборов. Что, в общем-то, и напомнило сценарии любых избирательных компаний последних лет в постсоветских странах.

Айк Халатян, политический обозреватель:

Запад очень активно здесь работает. Это не обязательно в отрицательном смысле. Различные образовательные программы. Идет борьба за умы. Очень сильная обработка идет населения, общественного сознания в пользу Запада.

Можно предполагать, что и политические партии некоторые получают поддержку. Понятно, что идет отработка процесса вывода людей на улицы. Сегодня вышли за экологию болеть, завтра – за какой-то вопрос, связанные с жизнью города. А когда понадобиться, они могут и за какой-то политический вопрос выйти на улицу.

Реальную политическую кухню реальной демократии хорошо знает Наира Зограбян. Она представляет интересы Армении в Совете Европы. А потому не раз сталкивалась с практикой двойных стандартов в отношении стран СНГ.

Наира Зограбян, председатель постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по вопросам европейской интеграции:

Совет Европы превратился в инструмент против постсоветских стран, потому что им больше, наверное, нечем заняться. Вот выбрали Армению – Армения под мониторингом. Украина под мониторингом, Беларусь под мониторингом. И они так ревностно следят за нашей демократией. А когда мы поднимаем вопрос о демократии в этих странах (в Германии, во Франции, Британии), где просто безбожно избивают митингующих, они уже протестуют: «Как мы имеем право говорить об их демократиях. Они же страны старых демократий».

В мае председательство в Совете Европы переходит к Армении. И хотя официальный Ереван еще не огласил приоритеты своей миссии, политики восточной страны уже сегодня заявляют: отстаивать на Западе будут не только свои интересы.

Шаварш Кочарян, заместитель министра иностранных дел Республики Армения:

Мы готовы, мы крайне заинтересованы в интеграции Беларуси в различные структуры. И мы готовы, исходя из своего опыта взаимоотношений с различными структурами, в частности, с Советом Европы, готовы способствовать, помогать тому, чтобы все те недопонимания, которые существует, были устранены.

Побывав в Армении, каждый белорус поймет: две страны связывают не только официальные политические и экономические отношения, но и простые человеческие чувства. Искреннюю любовь к синеокой здесь демонстрируют при любом случае. А каждый армянин, услышав, что наша съемочная группа приехала из Минска, не преминул сказать: «О, наши!»