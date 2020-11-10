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Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»

10 ноября 2020 17:17
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в ШОС финансовый фонд в борьбе с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: «Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией»

Беларусь готова подключиться к программе продовольственной безопасности ШОС и развитию транспортных перевозок. Интерес вызвал и опыт белорусов по использованию спутниковых навигационных пломб. Это позволяет исключить излишние пограничные формальности и ускорить движение грузов.

Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»-1

И если с логистикой движение вперед понятно, то новые вызовы и угрозы, которые таит интернет, вызывают обеспокоенность. В сети распространяется террористическая, экстремистская идеология. Идет радикализация молодежи. Созрела необходимость на международном уровне разработать базовые правила поведения в информационном пространстве.

При этом участники саммита также подчеркнули: недопустимо навязывание народам решений извне.

Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»-4

Владимир Путин, президент России:
Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС.

Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи. Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь.

Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги.

Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»-7

Заседание проходит в год 75-летия Великой Победы. Участники саммита не раз подчеркнули важность передачи эстафеты памяти будущим поколениям. Это особенно важно на фоне попыток переписать историю.

# Международная политика # Владимир Путин # Роман Головченко # Фотофакт

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