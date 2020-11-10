Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»
Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в ШОС финансовый фонд в борьбе с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко: «Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией»
Беларусь готова подключиться к программе продовольственной безопасности ШОС и развитию транспортных перевозок. Интерес вызвал и опыт белорусов по использованию спутниковых навигационных пломб. Это позволяет исключить излишние пограничные формальности и ускорить движение грузов.
И если с логистикой движение вперед понятно, то новые вызовы и угрозы, которые таит интернет, вызывают обеспокоенность. В сети распространяется террористическая, экстремистская идеология. Идет радикализация молодежи. Созрела необходимость на международном уровне разработать базовые правила поведения в информационном пространстве.
При этом участники саммита также подчеркнули: недопустимо навязывание народам решений извне.
Владимир Путин, президент России:
Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС.
Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи. Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь.
Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги.
Заседание проходит в год 75-летия Великой Победы. Участники саммита не раз подчеркнули важность передачи эстафеты памяти будущим поколениям. Это особенно важно на фоне попыток переписать историю.