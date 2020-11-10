Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»

Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в ШОС финансовый фонд в борьбе с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: «Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией»

Беларусь готова подключиться к программе продовольственной безопасности ШОС и развитию транспортных перевозок. Интерес вызвал и опыт белорусов по использованию спутниковых навигационных пломб. Это позволяет исключить излишние пограничные формальности и ускорить движение грузов.