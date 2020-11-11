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«Неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Парламентарии Беларуси осудили резолюцию Бундестага ФРГ

11 ноября 2020 10:42
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Новости Беларуси. Принятие Бундестагом резолюции по Беларуси – это не что иное, как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикеры обеих палат парламента сделали совместное заявление.

«Неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Парламентарии Беларуси осудили резолюцию Бундестага ФРГ -1

Своей резолюцией Бундестаг перечеркивает достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков, которые пытаются заработать политический капитал на образе «борцов за демократию в Беларуси», не обращая внимания при этом на жесткие репрессивные действия правоохранительных органов в собственной стране.

Полное недоумение вызывает поддержка немецкими парламентариями экстремистских Telegram-каналов, открыто призывающих к террористической деятельности в Беларуси, которая, как известно, больше других стран пострадала от террора на ее территории во время Второй мировой войны.

В отношении Беларуси депутатам Бундестага следует сохранять историческую память и проявлять сдержанность в попытках выступить в роли учителя.

Спикеры выразили надежду на то, что у наших немецких партнеров возобладает политическая мудрость объективно оценить ситуацию в Беларуси и продолжить выстраивать взаимодействие на основе взаимного уважения.

«Неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Парламентарии Беларуси осудили резолюцию Бундестага ФРГ -4

Документ размещен как ответ на резолюцию ФРГ от 4 ноября, в которой Бундестаг призвал белорусскую власть освободить политических заключенных, провести новые выборы и конституционную реформу.

# Международная политика # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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