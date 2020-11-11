«Неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Парламентарии Беларуси осудили резолюцию Бундестага ФРГ

Новости Беларуси. Принятие Бундестагом резолюции по Беларуси – это не что иное, как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своей резолюцией Бундестаг перечеркивает достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков, которые пытаются заработать политический капитал на образе «борцов за демократию в Беларуси», не обращая внимания при этом на жесткие репрессивные действия правоохранительных органов в собственной стране.

Полное недоумение вызывает поддержка немецкими парламентариями экстремистских Telegram-каналов, открыто призывающих к террористической деятельности в Беларуси, которая, как известно, больше других стран пострадала от террора на ее территории во время Второй мировой войны.

В отношении Беларуси депутатам Бундестага следует сохранять историческую память и проявлять сдержанность в попытках выступить в роли учителя.

Спикеры выразили надежду на то, что у наших немецких партнеров возобладает политическая мудрость объективно оценить ситуацию в Беларуси и продолжить выстраивать взаимодействие на основе взаимного уважения.