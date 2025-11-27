Прямой эфир

Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице

27 ноября 2025 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи – приоритет для системы здравоохранения. Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице. Это второй аппарат, который стал доступен для жителей центрального региона. Кабинет состоит из двух помещений: пультовой, а также процедурной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие патологии могут выявить у пациентов – материал Дарьи Авсюк.

Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице-2

Измерить минеральную плотность костной ткани и выявить остеопороз на самых ранних стадиях. Современный и точный метод диагностики, который стал доступен благодаря новому аппарату. Золотой стандарт исследования для денситометрии – это поясничный отдел позвоночника, а также шейки бедренных костей. Процедура безболезненная и занимает от 15 до 30 минут, а результат пациент получает сразу.

Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице-4

Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы:
Идет сканирование и определяется плотность кости. То есть насколько рентгеновские лучи проникают через кость. Если они задерживаются, значит, кость крепкая. Если лучи проходят насквозь, то кость хрупкая.

Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице-6

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
Большое количество пациентов, которые имеют различные отклонения и нарушения, вызывающее разрежение костной ткани. Соответственно, у такой категории пациентов увеличивается риск развития патологических переломов. Чтобы данную патологию вовремя диагностировать, и необходим вот такой вид обследования, как денситометрия.

Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице-8

Помимо этого, в больнице работает магнитно-резонансный томограф экспертного класса. Этот высокотехнологичный аппарат позволяет выявлять широкий спектр заболеваний: от проблем с суставами до ишемических инсультов. Длительность исследования зависит от зоны сканирования и может занимать от 10 до 40 минут. После технического обслуживания томограф получил элементы искусственного интеллекта. Это позволяет сократить время процедуры без потери качества изображения.

Подробнее в видеоматериале.

# Учреждения здравоохранения

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль «Моя белорусская семья» прошёл в Минске
27 ноября 2025 13:48

Фестиваль «Моя белорусская семья» прошёл в Минске

«Усталость не является критерием» – психолог назвала симптомы послеродовой депрессии
27 ноября 2025 13:32

«Усталость не является критерием» – психолог назвала симптомы послеродовой депрессии

В Беларуси собрали более 6 млн тонн сахарной свёклы
27 ноября 2025 12:43

В Беларуси собрали более 6 млн тонн сахарной свёклы