Повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи – приоритет для системы здравоохранения. Кабинет рентгеновской денситометрии открылся в Минской областной клинической больнице. Это второй аппарат, который стал доступен для жителей центрального региона. Кабинет состоит из двух помещений: пультовой, а также процедурной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какие патологии могут выявить у пациентов – материал Дарьи Авсюк.

Измерить минеральную плотность костной ткани и выявить остеопороз на самых ранних стадиях. Современный и точный метод диагностики, который стал доступен благодаря новому аппарату. Золотой стандарт исследования для денситометрии – это поясничный отдел позвоночника, а также шейки бедренных костей. Процедура безболезненная и занимает от 15 до 30 минут, а результат пациент получает сразу.

Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы:

Идет сканирование и определяется плотность кости. То есть насколько рентгеновские лучи проникают через кость. Если они задерживаются, значит, кость крепкая. Если лучи проходят насквозь, то кость хрупкая.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Большое количество пациентов, которые имеют различные отклонения и нарушения, вызывающее разрежение костной ткани. Соответственно, у такой категории пациентов увеличивается риск развития патологических переломов. Чтобы данную патологию вовремя диагностировать, и необходим вот такой вид обследования, как денситометрия.