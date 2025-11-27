Фермеры Латвии из-за непогоды потеряли более 110 млн евро

Без преувеличения трагическая ситуация складывается в сельском хозяйстве Латвии. Затяжные проливные дожди летом 2025-го уничтожили почти 93 тысячи гектаров посевов. После предварительного подсчета фермеры определили ущерб в астрономическую сумму – почти 111 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадали посевы озимой пшеницы, овса, гороха и трав. Сократилось не только количество урожая, но и ухудшилось его качество. Так, только 40 % собранной пшеницы годится для продовольствия, остальные 60 % пойдут на корм скоту. Приблизительно такая же ситуация и с овощами. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии.