Развитие АПК обсудили на совместном заседании двух палат парламента Беларуси

От вопросов отечественной селекции, мелиорации земель до модернизации животноводческих комплексов. Развитие АПК обсуждали сегодня, 27 ноября, на совместном заседании двух палат парламента.

Так, за четыре года на экспорте продуктов Беларусь заработала около 30 миллиардов долларов. Отечественные товары являются эталоном качества. Благодаря развитой агроотрасли удается обеспечивать продовольственную безопасность страны. На это направлен ряд решений и мер. Так, идет строительство новых молочно-товарных комплексов, развивается свиноводство и рыбное хозяйство. В Беларуси внедряют систему точного земледелия. Хозяйства обеспечивают энергонасыщенной техникой. Развивается и отечественная селекция. А также появляются новые производственные площадки для переработки сельхозпродукции.

Андрей Балыш, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сельское хозяйство очень актуально для нашей страны. И Президент, посещая разные регионы Республики Беларусь, основной акцент делает на сельском хозяйстве. И сегодня для депутатского корпуса, как для депутатов Палаты представителей, для членов Совета Республики очень удобный момент – задать те интересующие вопросы, которые идут от земли, от наших избирателей к курирующему вице-премьеру. В будущей пятилетке в центре внимания станет развитие сильных регионов. Для достижения перспективных целей – задачи всем ответственным обозначил ранее Президент. С появлением новых вызовов важно сохранять и развивать эффективные производства.