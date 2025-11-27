Фестиваль «Моя белорусская семья» прошёл в Минске

Он собрал несколько сотен участников, большинство из них – многодетные семьи. В программе – семинары, лекции и мастер-классы. На вопросы гостей отвечали представители министерств, а также православной церкви. Кроме того, презентовали тематические киноленты. Завершением большого просветительского форума стал концерт.

Елизавета Куль, жительница Минска: Когда я вырасту, я хочу себе большую семью, чтобы было 5 или 6 детей. Чтобы все друг друга любили, уважали, не ссорились ни с кем. И чтобы всегда так было постоянно. Чтобы кто-то был братьями милосердия, сестрами милосердия.

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Одинокий человек – менее стрессоустойчивый, потому что у него нет того домашнего уюта, в котором он может поделиться какими-то проблемами в его жизни, профессиональной жизни, какой-то деловой жизни. Он действительно будет более склонен к психическим расстройствам, таким как тревожность, депрессия. Это доказанный научный факт.

Семейный фестиваль в преддверии Рождественских праздников провели в Минске уже во второй раз. В 2026 году он станет международным – ожидается участие гостей из соседних стран.