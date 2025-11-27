В Беларуси собрали более 6 млн тонн сахарной свёклы

От планов – к реальным результатам аграриев. В Беларуси собрали более 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Это на 842 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От планов – к реальным результатам аграриев. В Беларуси собрали более 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Это на 842 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лидерах – Гродненская область, где собрали 2 миллиона 57 тысяч тонн, в центральном регионе – 1 миллион 936 тысяч тонн, в Брестской области в закрома положили 1 миллион 351 тысячу тонн свеклы. 86 % от собранного урожая по стране уже вывезли на свеклоприемные пункты.