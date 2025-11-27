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В Беларуси собрали более 6 млн тонн сахарной свёклы

27 ноября 2025 12:43
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От планов – к реальным результатам аграриев. В Беларуси собрали более 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Это на 842 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали более 6 млн тонн сахарной свёклы-2

В лидерах – Гродненская область, где собрали 2 миллиона 57 тысяч тонн, в центральном регионе – 1 миллион 936 тысяч тонн, в Брестской области в закрома положили 1 миллион 351 тысячу тонн свеклы. 86 % от собранного урожая по стране уже вывезли на свеклоприемные пункты. 

# Урожай # Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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