ООН назвала самый густонаселенный город мира – уже не Токио

Джакарта обогнала Токио и стала самой населенной городом мира. В столице Индонезии проживает около 42 млн человек, в Дакке (Бангладеш) – 37 млн, а Токио с 33 млн оказался на третьем месте. Об этом сообщает Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

По информации ООН, доля городского населения увеличилась с 20% в 1950 году до 50% населения планеты сегодня, а к 2050 году две трети этого прироста будут приходиться на города.

Количество мегаполисов с численностью населения более 10 миллионов увеличилось с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году, большинство из них расположены в Азии.

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