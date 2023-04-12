«Я бы расстрелял показательно». Муковозчик о наказании для изменников Родины

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Каждый должен заниматься своим делом, но если у тебя сосед, рядом живущий, если ты знаешь, что он бчбнутый, если ты знаешь, что он ходил на митинги, на улице перекрывал движение, если ты знаешь, что он разбрасывал шурупы, саморезы, расскажи об этом людям, журналистам, силовикам. Фишка в том, что сейчас нужно ставить вопрос следующим образом, ты же не знаешь, когда он пойдет с бомбой в детский сад.

Григорий Азаренок, СТВ:

Или отвезет террориста, который его дружбан, собутыльник.

Андрей Муковозчик:

Или снабдит его деньгами. У них же все очень просто. Я просто заплатил, я просто подвез, просто обеспечил жильем, просто обеспечил медпомощь. Это все называется пособничеством. Как по мне, сколько там дали человеку, который в Орше снимал поезда и отправлял это все Мотольке?

Григорий Азаренок:

Два года.

Андрей Муковозчик:

А я бы расстрелял показательно. Ведь он такой же шпион, как и те, которые пытались поджигать эти релейные шкафы на железной дороге. Я бы расстрелял его прямо там на вокзале в Орше и все. И рука бы не дрогнула, потому что правильно так делать. Ощетиниться надо всей страной. Надо помнить, что против нас воюют. Самое страшное – против нас воюют террористическими средствами, воюют люди, потерявшие понятие морали, как те самые бандеровцы. Они взорвут нас, наши детские сады, школы в любой удобный для себя момент. Давайте не дадим им этого сделать, давайте не дадим им удобного момента. Вот и все.

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