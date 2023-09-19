Выйдет ли Армения из ОДКБ? Прогноз от доктора политических наук

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Корпус стражей исламской революции предупредил Азербайджан о последствиях в случае вторжения на территорию Армении. Давайте посмотрим этот отрывок.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):

Я бы хотел обратить внимание, поддерживаю коллег по поводу военной активности Азербайджана. Как говорится, им и карты в руки, потому что они очень тонко увидели и очень быстро увидели характер отношений, который сейчас сложился между Россией и Арменией. Они увидели, что Армения сейчас фактически сама самоустранилась от всего этого. Надежда Сасс:

О прозападных шагах армянского руководства напомним в нашем небольшом сюжете. О развороте Армении в сторону коллективного Запада говорили уже давно. Особую роль здесь играют Франция и США. Не зря многие эксперты называют Никола Пашиняна созданием системы Сороса. И если раньше Ереван старался быть союзником Москвы, то сейчас позиция страны сильно изменилась.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Архитектура безопасности Армении на 99 % была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, эта ситуация понятна, даже при желании Россия не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту, само по себе является стратегической ошибкой, только постфактум, когда мы вкусили горькие плоды этой ошибки. Первым шагом к этому стали небольшие по масштабу, но довольно важные, как политический жест, учения. Пока Россия воюет со всем Альянсом НАТО в Украине, ее главная союзница на Южном Кавказе тренируется вместе с военными из США. По заявлениям, это «миротворческие учения, в которых задействованы всего 175 армянских и 85 американских военных». Но вместе с этим еще в начале года Ереван отказался проводить на своей территории плановые учения ОДКБ. Также Армения не приняла участие в маневрах организации «Боевое братство», которые завершились в Беларуси на прошлой неделе. Вдобавок к этому недавно страна отозвала своего представителя из организации. Указа о назначении его преемника пока нет и вряд ли будет. В Армении вполне допускают выход страны из ОДКБ. Никол Пашинян:

Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ. Еще одним шагом навстречу Западу стало решение армянского правительства о ратификации Римского статута МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство, включая Владимира Путина. В Ереване заявили, что статут полностью соответствует Основному закону республики, это решение окончательное. Кроме этого, возможный уход Армении из ОДКБ, ЕврАзЭС или подрыв этих союзов изнутри – отличный способ США выявить союзника России. Однако нет никакой уверенности, что Запад в итоге поможет Армении. А степень влияния армянских общин намного больше, чем степень влияния руководства Армении.