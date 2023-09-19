Выйдет ли Армения из ОДКБ? Прогноз от доктора политических наук
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Корпус стражей исламской революции предупредил Азербайджан о последствиях в случае вторжения на территорию Армении. Давайте посмотрим этот отрывок.
Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):
Я бы хотел обратить внимание, поддерживаю коллег по поводу военной активности Азербайджана. Как говорится, им и карты в руки, потому что они очень тонко увидели и очень быстро увидели характер отношений, который сейчас сложился между Россией и Арменией. Они увидели, что Армения сейчас фактически сама самоустранилась от всего этого.
Надежда Сасс:
О прозападных шагах армянского руководства напомним в нашем небольшом сюжете.
О развороте Армении в сторону коллективного Запада говорили уже давно. Особую роль здесь играют Франция и США. Не зря многие эксперты называют Никола Пашиняна созданием системы Сороса. И если раньше Ереван старался быть союзником Москвы, то сейчас позиция страны сильно изменилась.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Архитектура безопасности Армении на 99 % была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, эта ситуация понятна, даже при желании Россия не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту, само по себе является стратегической ошибкой, только постфактум, когда мы вкусили горькие плоды этой ошибки.
Первым шагом к этому стали небольшие по масштабу, но довольно важные, как политический жест, учения. Пока Россия воюет со всем Альянсом НАТО в Украине, ее главная союзница на Южном Кавказе тренируется вместе с военными из США. По заявлениям, это «миротворческие учения, в которых задействованы всего 175 армянских и 85 американских военных». Но вместе с этим еще в начале года Ереван отказался проводить на своей территории плановые учения ОДКБ. Также Армения не приняла участие в маневрах организации «Боевое братство», которые завершились в Беларуси на прошлой неделе. Вдобавок к этому недавно страна отозвала своего представителя из организации. Указа о назначении его преемника пока нет и вряд ли будет. В Армении вполне допускают выход страны из ОДКБ.
Никол Пашинян:
Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ.
Еще одним шагом навстречу Западу стало решение армянского правительства о ратификации Римского статута МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство, включая Владимира Путина. В Ереване заявили, что статут полностью соответствует Основному закону республики, это решение окончательное. Кроме этого, возможный уход Армении из ОДКБ, ЕврАзЭС или подрыв этих союзов изнутри – отличный способ США выявить союзника России. Однако нет никакой уверенности, что Запад в итоге поможет Армении. А степень влияния армянских общин намного больше, чем степень влияния руководства Армении.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим, но я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе и для самой Армении. Где бы ни появлялись американцы, у них сотни баз по всему миру. Нигде это до добра не доводит.
Надежда Сасс:
Некоторые аналитики говорят, что реверансы Еревана в сторону Запада спровоцированы разочарованием в готовности России отстаивать интересы именно Армении. В Москве говорят, что все наоборот. Причины и следствие нужно рассматривать все-таки в противоположном порядке. Кто прав, на ваш взгляд?
Рафаэль Ордуханян:
Россия никогда не была над схваткой. Во все времена Россия поддерживала практически все действия армянского руководства. Это трагедия Армении. Неужели непонятно, что Армения используется как русофобская карта сейчас? Неужели они не понимают, что ни о каких интересах Армении в той или иной форме просто речь здесь не идет? Там решаются абсолютно другие проблемы. К сожалению, в Армении не нашлось лидера, который в нужный момент взял бы автомат в руки, собрал вокруг себя бойцов и пошел бы защищать интересы своего народа. Хочу сказать, что в очень большой степени то, что сейчас происходит, посмотрите, что могло бы быть, вот когда нерешительность.
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