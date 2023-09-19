Алейник в Нью-Йорке: Китай демонстрирует образцовое лидерство в условиях глобальной турбулентности

В условиях глобальной турбулентности Китай демонстрирует образцовое лидерство. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил на встрече высокого уровня по итогам сотрудничества в рамках инициативы глобального развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Алейник поблагодарил Китай за организацию этого важного мероприятия и высказал уверенность в том, что программы Китая, такие как «Пояс и путь»‎ и Инициатива глобального развития, будут столь же успешными, как кампании внутреннего развития.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Это великое видение великой державы. Именно так мы в Беларуси оцениваем глобальную инициативу развития Китая, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином два года назад. Не будет преувеличением сказать, что Китай не раз удивлял мир своими успехами. Действительно, мир смог достичь целей развития тысячелетия к 2015 году во многом благодаря успеху Китая в избавлении 800 миллионов человек от бедности за последние десятилетия. Аналогичным образом именно благодаря кампании, начатой руководством Китая в 2013 году, страна полностью ликвидировала абсолютную бедность всего за 8 лет к 2021 году.