«В списке подписи руководства МИД». В Сеть попали данные о «левых» визах, которые Польша выдавала мигрантам

Пока на Западе все взгляды и силы брошены на нашу сторону границы, в Варшаве смакуют подробности громкого визового скандала, в котором замешаны топовые чиновники и ставленники правящей парии «Право и справедливость». Как сообщали местные СМИ, польский МИД три года выдавал рабочие визы просто направо и налево. В основном среди получателей были трудовые мигранты из Азии и Африки. Получение одного документа стоило от 4 до 5 тысяч евро, и такими визами снабдили больше 300 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Латвия хочет запретить въезд для машин с белорусскими номерами. Авто могут даже конфисковать. Самое главное, что к коррупционной схеме мог быть причастен лично замминистра иностранных дел. Петр Вавжик уже покинул свой пост. Но еще один вопрос просто витает в воздухе: а знал ли глава внешнеполитического ведомства, что творится у него под носом и не был ли он сам в доле с торговцами визами?

Константин Герцев, корреспондент:

Премьер Моравецкий спит и видит блокаду Синеокой, но пока из десятка пунктов пропуска два все-таки работают. Правда, остальные превратились в форпосты самодурства, за которыми и остается наблюдать буквально на краю земли белорусской.

Белорусский пункт пропуска «Песчатка» (с сопредельной стороны «Половцы») закрыты еще со времен пандемии, и, как видно по плотности военных, открывать шлагбаум в ближайшее время здесь точно не придется. Миграционный кризис – главный контраргумент и политиков в Варшаве, лишь кадры видеосъемки срывают ширму. Так называемая калитка для животных в уже легендарном польском заборе, оказалось, используется далеко не по назначению.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

За все это время, то есть более чем за год, пограничным нарядом ни разу не было установлено, что через этот забор в данном месте перемещаются животные. Зато неоднократно нам удавалось проводить фото- и видеофиксацию, как через забор выталкивают мигрантов. К сожалению, иногда задержанные поляками мигранты бывают настолько сильно избиты и настолько долго не оказывается необходимая медицинская помощь, что наступает летальный исход.

Так, 5 августа на одной из пограничных застав Брестской пограничной группы был обнаружен гражданин Египта, которого нес на себе житель Сирии. По словам сирийца, его товарища очень сильно избили поляки, причем до такой степени, что, несмотря на немедленно вызванную скорую помощь, мужчина скончался до ее приезда.

Трюк с калиткой повторился и в конце августа, благо на этот раз без смертей. Переброшенный в Беларусь изможденный гражданин Судана был экстренно доставлен в Каменецкую районную больницу. Обследование показало: у пациента врожденное генетическое заболевание, при котором малейшие порезы, что пуля в лоб.

Александр Лыскович, заместитель начальника отдела главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:

Как выяснилось, гражданин страдает гемофилией А – серьезным заболеванием, чреватым неблагоприятным исходом, то есть смертью пациента. Травма могла спровоцировать, что на фоне множественных гематом человек мог бы погибнуть. В стационаре диагностирована тяжелая постгеморрагическая анемия, по поводу чего пациенту выполнялись гемотрансфузии, то есть переливание препаратов крови, а также препарат фактор свертываемости крови VIII.

Выживший суданец – жертва изощренной бизнес-схемы, составленной в Варшаве. В Сеть слили списки с тысячами фамилиями граждан стран Африки и Азии, которым были обязаны выдать «шенген» через аффилированную с польским МИДом мутную конторку, конечно, за предварительную плату, не схожую с официальными консульскими сборами. По 500 евро с каждого – в итоге набегали огромные суммы.

Яцек Пороса, журналист, основатель портала «Независимые медиа Польши»:

Это огромный удар по имиджу Моравецкого в преддверии парламентских выборов, все-таки в списке подписи руководства Министерства иностранных дел, а значит, соратников премьера. В обществе уже повис немой вопрос: если мигрантов завозили мы сами, то зачем из нашего бюджета брали деньги на строительство того же забора и увеличение численности армии, ведь это миллиарды евро! Я надеюсь, что, может быть, хоть после этого у поляков придет осознание того, что на самом деле происходит между нашими странами и кто за этим стоит.

Добавила перчинку и польская кинокартина «Зеленая граница», отмеченная специальным призом жюри на недавнем Венецианском фестивале. Сюжет повествует о миграционном кризисе на белорусско-польской границе и о беспределе здешних западных военных, которые встречают беженцев согласно заветам литературных классиков: огнем и мечом. Премьер Моравецкий предложил внести фильм в список запрещенных, правда, уже поздно.

Араз Джалал Абдулла, житель лагеря беженцев в ТЛЦ «Брузги»:

Я был полицейским в своем родном городе, но сменилась власть и мне пришлось уйти со службы. В немецком посольстве мне пообещали политическое убежище. Но когда по рекомендации дипломатов я со своей семьей приехал в Беларусь, Польша меня не впустила. Сейчас я снова в Ираке и вынужден скрываться в горах. Для властей я теперь предатель.

Пункт пропуска «Брест» сегодня своего рода «бутылочное горлышко», единственный пассажирский на белорусско-польской границе. Ежедневно его проезжают более 600 машин, хотя по предварительной договоренности с сопредельной стороной могут и 1,5 тысячи. Видимо, стыд за коллег при виде камеры нашего телеканала заставил пограничников уйти в небытие. А что касается ожидающих здесь граждан Беларуси, Польши и даже Украины, в мечтания премьера Моравецкого о блокаде им верится с трудом.

Все это отрицательно сказывается на всех. На вас, молодых. Мы уже свою жизнь пожили, нам уже мало осталось. А вам, конечно, надо жить, влюбляться, объединяться, дружить.

– У нас есть работа в Беларуси, не знаю, что мы будем делать.

– Ваш премьер все чаще стал говорить, что Беларусь нам не нужна, границу закрыть.

– Ему, может, не нужна, а нам нужна.

– А чем занимаетесь, если не секрет?

– Мы меняем оборудование на молочном комбинате.

– Помимо Польши, в этом вопросе много стран.

– То есть вы думаете, что его решение будет не окончательным?

– Транзитная страна. Я не знаю, что должно произойти. Или это удар в Польшу в том числе.