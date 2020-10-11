Политолог Алексей Беляев: политический хаос в мире – закономерный итог кризиса глобализации

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук.

Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук:

Конфликт в Нагорном Карабахе – это отдельный конфликт: этнический, территориальный и межгосударственный. А когда речь идет о событиях в Киргизии, то это формально внутреннее дело самой Киргизии, связанное с электоральным циклом. Если говорить о ситуации, то мы имеем возможность проводить параллели с Беларусью, Кыргызстаном, планирующимися выборами в Молдове. Что касается Нагорного Карабаха, надо вспомнить, что в США в последнее время произошли изменения дипломатического корпуса Что касается Нагорного Карабаха, то это отдельная тема, которая, тем не менее, вплетена в общую цепь событий не просто так. Тут надо вспомнить, что в США в последнее время произошли некоторые изменения дипломатического корпуса, и представители появились, которые методично работают по всему постсоветскому пространству с целью подготовки почвы. Мы должны прекрасно понимать, что здесь замешана очень большая геополитика. Все, что происходит на постсоветском пространстве, так и иначе потом ориентировано, направлено на Россию. Здесь мы видим и проблему с якобы отравлением оппозиционного лидера Навального, и раздувшийся после этого скандал, который попытался повторить скандал со Скрипалями. Это все разные методы, разные болевые точки, но мы должны представлять, что есть определенная выгода приобретателя от этого. Выгодоприобретателем в данном случае является коллективный Запад, в задачи которого входит сегодня максимально осложнить жизнь на своей политической периферии, учитывая, что у них самих идут очень серьезные внутренние процессы внутренней борьбы. Те же выборы в США, которые должны венчать электоральные кампании 2020 года, тоже обещают быть весьма и весьма сложными. И уже сегодня не совсем понятно, к чему они в итоге приведут. Фактически в самих США государство готовится к тому, что будут какие-то бунты. Та запущенная схема формирования несогласия значительной части общества с результатами, итогами выборов – это схема, которая когда-то была опробована на геополитических противниках, а сегодня бумерангом возвращается туда. Я наблюдаю сейчас эти события. Мне кажется, что тот политический хаос, который воцарился в мире, это закономерный итог кризиса глобализации, которая пыталась навязать какие-то унифицированные представления и в экономике, и в политике, и в культуре.

Наслоение чисто западной демократической формы правления оказывается абсолютно неприемлемо в странах с другими политическими культурами Юлия Бешанова:

Сейчас идет обратный процесс? Алексей Беляев:

Да. Дело в том, что, когда пытались навязывать единые представления унифицированные, не был учтен фактор абсолютной разности менталитетов, политических культур, просто культур. И в результате мы видим, что наслоение чисто западной демократической формы правления, которая у них хорошо работала и еще продолжает работать, оказывается абсолютно неприемлемо в странах с другими традициями, политическими культурами. В частности, Киргизия, которая сегодня находится в состоянии такого полуфеодального государства. Она демонстрирует, что вроде бы механизмы совершенно демократичные – парламентской или парламентско-президентской республики – в условиях феодальной клановой раздробленности оказываются полностью недееспособными, они не могут предотвратить политический хаос. В то же время жесткая достаточно политическая система Беларуси автократического типа, которую мы создали в 1990-е годы в противовес навязывавшейся нам парламентской форме правления, при всех своих многочисленных минусах (они, безусловно, есть, сейчас вопрос корректировки – вопрос номер один в белорусском обществе), но сама по себе политическая система оказалась более устойчива. Юлия Бешанова:

И это та самая причина, почему не удался блицкриг? Алексей Беляев:

Да. Если говорить о параллелях Кыргызстан – Беларусь, то, на мой взгляд, ключевое здесь – очень серьезная разница в политическом устройстве и разница в менталитете. Там – чисто восточный менталитет, а у нас все-таки более менталитет европейский, население выросло более в нормах законопослушных форм поведения.

Кыргызстан – это пример того, как вообще потеряны всякие институты легитимации власти Юлия Бешанова:

Может быть, уже стало привычно? Это третья за 15 лет попытка свержения власти, переворота. Алексей Беляев:

Кыргызстан – это пример того, как вообще потеряны всякие институты легитимации власти. После каждого электорального цикла, после всех выборов там всегда начинаются волнения, всегда начинаются непризнания этих выборов со стороны проигравших, они всегда сразу переходят в силовое наступление, не ведется никаких разговоров о мирной революции, о каких-то мирных протестах. Там все революции, которые были и которые разворачиваются сейчас, мы видим, что они сразу одномоментно сопровождаются огромным взрывом насилия, причем со стороны протестующих. Плюс, конечно, ситуация отсутствия там единой сплоченной элиты, в отличие, например, от Республики Беларусь. Наличие большого числа кланов и, соответственно, клановых, олигархических интересов внутри самой Республики Кыргызстан. Все это привело к тому, что были уже готовы, по сути, группы протеста, было получено ими финансирование. И происходит ведь не просто мародерство, как можно себе представить: бьют витрины магазинов, забегают в ближайшие кафе. Мы видим, что целенаправленно захватываются золотые прииски, золотодобывающие предприятия, происходил захват угледобывающих предприятий, оттуда грузовиками вывозили уголь. Понятно, что это не действия какого-то отдельного гражданина, человека, это действие каких-то групп, которые заранее знали, готовились. Внутренне – очень разные события, но внешняя их окантовка и поддержка идет со стороны одних и тех же сил.

Грозятся и вводят санкции, но самого непризнаваемого Президента в этих санкционных списках нет Алексей Беляев:

То, что Светлана Тихановская не самостоятельная фигура и не политик в классическом смысле – это понятно. Юлия Бешанова:

Внимание она привлекает и заставляет говорить. Алексей Беляев:

Она Зицпредседатель Фунт, который должен за всех сидеть, который должен всех представлять. Понятно, что за ней стоят определенные силы, которые себя в данный момент не афишируют, но которые эту программу разработали. Если сегодня говорить о том, что происходит на Западе, мы видим, что проблема внутренняя выборов в Республике Беларусь, которая в любом государстве является внутренней проблемой суверенного государства, сегодня приобретает гипертрофированные масштабы, выход на международную арену. Специальные заседания Совета Безопасности ООН, вопросы дипломатического непризнания, скандальные достаточно заявления лидеров других стран. Не просто стран, а весь Евросоюз отказывается официально признавать Александра Лукашенко Президентом, но идет при этом очень тонкая игра. Юлия Бешанова:

Но дипломатические каналы мы же сохраняем для общения? Алексей Беляев:

С одной стороны заявляют, что не считают Лукашенко легитимным Президентом, грозятся и вводят санкции, но самого непризнаваемого Президента в этих санкционных списках нет. Вопрос тогда: что это за санкции, если у вас самая главная проблема – это всего один человек, Президент Лукашенко, которого вы таковым не хотите считать?

Встречаясь с той же Тихановской – что лидер Франции, что лидер Германии – не называют ее «госпожа Президент» Юлия Бешанова:

Не признал Евросоюз – а просили мы его признавать? Чем это нам грозит? Алексей Беляев:

Есть момент: официальные контакты с Евросоюзом в данном случае невозможны, разорвались достаточно давно готовившиеся встречи, например, поездка в Латвию (которая планировалась, но теперь, ясное дело, не состоится). Но с другой стороны – торгово-экономические отношения. Дипломатические отношения Республика Беларусь пока ни с кем не разрывала. Сразу было видно, что страны Европы настроены по-разному. Понятно, что есть ближайшее окружение: Литва, Латвия, Польша, Украина подвизалась, не являясь членом Евросоюза. Но это были страны, у которых свои местные региональные интересы, у которых достаточно напряженные отношения с Республикой Беларусь существуют давно. А есть большая Европа, Старая Европа, в частности локомотивы Европейского союза, такие как Германия и Франция. Для них есть понятие, которого они придерживаются, – европейские ценности. Они заявляют, что видят на этих выборах нарушение европейских ценностей – хотя, в принципе, это европейские, а не белорусские ценности, мы их не провозглашали таковыми, мы не являемся членами ЕС, и мы поэтому свободны с точки зрения международного права и с точки зрения всех международных традиций вольны на своей территории жить так, как мы хотим. А вот тут идет попытка навязать нам какое-то чуждое представление, не соответствующее нашей внутренней ситуации. Но при этом эти страны, встречаясь с той же Тихановской – что лидер Франции, что лидер Германии – не называют ее «госпожа Президент». То есть у них нет в данном случае желания официально признавать ее в качестве победившей, потому что они догадываются, что не было там на самом деле победы. Сохранение этой игры – это дипломатический нажим, попытка в условиях режима санкций добиваться понятно каких уступок от Республики Беларусь – включение ее в пояс недобрососедства с Россией и подключение к этим европейским движениям.