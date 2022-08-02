«Всё будет зависеть от США». Как может развиться конфликт в Косово?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и Николай Волович, публицист, политический аналитик.
Юлия Бешанова, ведущая:
Зачем Блинкен встречался с лидерами Косово? Это очередная попытка раздуть конфликт?
Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Мое мнение заключается в том, что США сегодня поджигают этот конфликт по всему миру. Им выгодно разжечь этот конфликт не только в Европе, Азии. Для США, чтобы сохранить свою гегемонию, нужно мир повергнуть в руины. Для них важно, не только для правительства США. Сегодня мировой капитал на самом деле является теневым правительством, для которого важно, чтобы мир сегодня лежал в руинах. Есть такой принцип: разделяй и властвуй. Для них сегодня это очень важно. Они пытаются поджечь Тайвань, вчера пытались поджечь Косово, Сербию.
Юлия Бешанова:
В Косово конфликт заморожен на месяц. Что будет дальше? Полыхнет или удастся сдержать сейчас?
Николай Волович:
Мне кажется, что все будет зависеть от США, насколько для них сегодня нужно, чтобы полыхнуло в Европе. Я думаю, что через месяц будет напряженность, затем Америка, Дедушка Джо шикнет на премьера Курти. И опять-таки все останется на том уровне замороженного конфликта, как оно и есть.
Юлия Бешанова:
Если посмотреть на карту, конфликты разгораются, причем с постоянством и завидной регулярностью. Что еще сейчас под угрозой? Узбекистан, Карабах?
Николай Волович:
В свое время Александр Григорьевич Лукашенко на заседании межправсовета говорил о том, что может полыхнуть Узбекистан, Средняя Азия. И это действительно так, потому что Америке, коллективному Западу это выгодно. Это выгодно для того, чтобы сдержать как Россию, так и Китай. Вы посмотрите, насколько Америка убегала из Афганистана. Вы помните, как они улетали на самолетах и люди, буквально цепляясь за шасси, падали с этих самолетов. Америка просто закрывала на это глаза. Это показательно, Афганистан показателен. Для Америки абсолютно неважен никто и ничто. Для них важно собственное благополучие. И сегодня этот Дедушка Джо, который при власти в Америке, эта бабушка, которая летает по Тихоокеанскому региону, держа в напряжении весь мир – прилетит она на Тайвань, не прилетит. На самом деле это политика, которой Америка пытается мир держать в напряжении.
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