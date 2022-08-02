«Всё будет зависеть от США». Как может развиться конфликт в Косово?

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Мое мнение заключается в том, что США сегодня поджигают этот конфликт по всему миру. Им выгодно разжечь этот конфликт не только в Европе, Азии. Для США, чтобы сохранить свою гегемонию, нужно мир повергнуть в руины. Для них важно, не только для правительства США. Сегодня мировой капитал на самом деле является теневым правительством, для которого важно, чтобы мир сегодня лежал в руинах. Есть такой принцип: разделяй и властвуй. Для них сегодня это очень важно. Они пытаются поджечь Тайвань, вчера пытались поджечь Косово, Сербию.

Юлия Бешанова:

В Косово конфликт заморожен на месяц. Что будет дальше? Полыхнет или удастся сдержать сейчас?

Николай Волович:

Мне кажется, что все будет зависеть от США, насколько для них сегодня нужно, чтобы полыхнуло в Европе. Я думаю, что через месяц будет напряженность, затем Америка, Дедушка Джо шикнет на премьера Курти. И опять-таки все останется на том уровне замороженного конфликта, как оно и есть.