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«Всё будет зависеть от США». Как может развиться конфликт в Косово?

02 августа 2022 19:32
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и Николай Волович, публицист, политический аналитик.

Юлия Бешанова, ведущая:
Зачем Блинкен встречался с лидерами Косово? Это очередная попытка раздуть конфликт?

«Всё будет зависеть от США». Как может развиться конфликт в Косово?-1

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Мое мнение заключается в том, что США сегодня поджигают этот конфликт по всему миру. Им выгодно разжечь этот конфликт не только в Европе, Азии. Для США, чтобы сохранить свою гегемонию, нужно мир повергнуть в руины. Для них важно, не только для правительства США. Сегодня мировой капитал на самом деле является теневым правительством, для которого важно, чтобы мир сегодня лежал в руинах. Есть такой принцип: разделяй и властвуй. Для них сегодня это очень важно. Они пытаются поджечь Тайвань, вчера пытались поджечь Косово, Сербию.

Юлия Бешанова:
В Косово конфликт заморожен на месяц. Что будет дальше? Полыхнет или удастся сдержать сейчас?

Николай Волович:
Мне кажется, что все будет зависеть от США, насколько для них сегодня нужно, чтобы полыхнуло в Европе. Я думаю, что через месяц будет напряженность, затем Америка, Дедушка Джо шикнет на премьера Курти. И опять-таки все останется на том уровне замороженного конфликта, как оно и есть.

«Всё будет зависеть от США». Как может развиться конфликт в Косово?-4

Юлия Бешанова:
Если посмотреть на карту, конфликты разгораются, причем с постоянством и завидной регулярностью. Что еще сейчас под угрозой? Узбекистан, Карабах?

Николай Волович:
В свое время Александр Григорьевич Лукашенко на заседании межправсовета говорил о том, что может полыхнуть Узбекистан, Средняя Азия. И это действительно так, потому что Америке, коллективному Западу это выгодно. Это выгодно для того, чтобы сдержать как Россию, так и Китай. Вы посмотрите, насколько Америка убегала из Афганистана. Вы помните, как они улетали на самолетах и люди, буквально цепляясь за шасси, падали с этих самолетов. Америка просто закрывала на это глаза. Это показательно, Афганистан показателен. Для Америки абсолютно неважен никто и ничто. Для них важно собственное благополучие. И сегодня этот Дедушка Джо, который при власти в Америке, эта бабушка, которая летает по Тихоокеанскому региону, держа в напряжении весь мир – прилетит она на Тайвань, не прилетит. На самом деле это политика, которой Америка пытается мир держать в напряжении.

Готов ли Китай к крайним мерам, а США – работать на два фронта? Политологи о том, возможна ли третья мировая (подробности).

# Международная политика # Юлия Бешанова # Николай Волович # Энтони Блинкен # Джо Байден # Альбин Курти # Александр Лукашенко # Фотофакт

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