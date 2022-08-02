«До последнего украинца». Как долго Запад будет жертвовать своими интересами, чтобы поддержать Украину?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и Николай Волович, публицист, политический аналитик. Юлия Бешанова, ведущая:

Запад продолжает накачивать Украину оружием. Россия продолжает спецоперацию. Когда будет переломный момент и может ли на этот переломный момент повлиять близкая электоральная кампания в США, которая произойдет осенью? Есть ли между этим какая-то связь? Как долго западные страны готовы жертвовать своими интересами, чтобы поддержать Украину?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Связь, конечно, есть. Я бы даже сказал, прямая связь. Дело в том, что авантюры и попытки нынешней администрации США во главе с Байденом удержать господство на планете сказывается на повседневной жизни сотен миллионов американцев. Они почувствовали, что стали жить намного хуже. То благополучие, которым гордилась Америка на протяжении последних 100 лет, потихоньку начинает исчезать. Целые слои населения погружаются в бедность, чего раньше не было в таком широком формате, поэтому все ждут выборов, чтобы потеснить демократов осенью, а через два года полностью отстранить их от власти. Американцам обязательно нужны победы. В той же Украине они мечтают оттеснить Россию и продемонстрировать хоть какие-то успехи, поэтому накачивание оружием Украины будет продолжаться огромными темпами. И Российской Федерации, чтобы эта операция не затягивалась очень долго, надо принимать какие-то более решительные меры. Юлия Бешанова:

Как долго вообще Запад готов поддерживать Украину? Ведь уже действительно то, о чем вы говорите – граждане этих стран жалуются на подорожание коммуналки, на высокие цены. Как долго готовы жертвовать своими интересами, чтобы поддержать? Виктор Саевич:

Граждане не хотят. Николай Волович:

Они будут жертвовать своими интересами до последнего. Юлия Бешанова:

Зима идет, мы с вами уже об этом говорили. Виктор Саевич:

Тут не надо путать правящий класс и народ. Юлия Бешанова:

Эксперты предупреждают, что зима будет сложной. Возможны и бунты, и забастовки. Кейс с украинским зерном – правда или спекуляция?

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Они сегодня говорят, тот же Джо Байден говорит о том, что это путинское повышение цен они и в дальнейшем будут пытаться всю эту ситуацию переложить на плечи Российской Федерации. Своему народу будут пытаться вешать лапшу на уши, рассказывая о том, что это злой Путин к вам пришел и сделал все эти моменты, хотя народ это все прекрасно понимает. Тем не менее я опять согласен со своим коллегой. Нельзя путать народ и правящий класс. Сегодня тот правящий класс, который существует в Америке, в Европе, они абсолютно не отражают интересы своего населения. И если это было в прошлом столетии для них благополучным временем, сегодня это благополучное время закончилось. Такая нестабильность будет продолжаться до тех пор – они готовы воевать до последнего украинца, как они говорят.

Юлия Бешанова:

Сейчас одной из главных проблем, о которой говорят, это вероятность мирового голода – кейс с украинским зерном, который стали сейчас возить по морю. Разыграли как по нотам. Есть ли там эти объемы зерна, о которых говорится в СМИ, или стоит прислушаться к тем, кто говорит, что это зерно давно было продано и сейчас это была спекуляция и тонко разыгранная история? Виктор Саевич:

Вы абсолютно правы. Это тонко разыгранная история. Это действительно идеологический шаг – лишний раз попытаться повесить на Россию все грехи, что из-за них голод начался во всем мире, пытаться население Африки, Азии настроить, хотя это абсолютно не удается. Сейчас Лавров ездил в страны Африки, Азии. Встречали на высочайшем уровне. Африканцы и азиаты прекрасно знают, кто их 500 лет угнетал и продолжает угнетать, а кто им помогал. Поэтому все эти моменты, связанные с вывозом зерна, – это очередная PR-кампания. Зерна такого объема давно нет. Что-то разворовано, что-то уже вывезено. Даже и реальных таких объемов не было. Это все больше и больше пропагандистская, но уже не срабатываемая кампания. Люди во всем мире понимают. Но еще раз надо сказать: западные правящие слои, прежде всего американские, будут упираться до последнего, отдавать гегемонию не хотят. 500 лет жить вот так и вдруг отдать. На широкомасштабную ядерную войну, я думаю, они не пойдут, но локальные войны, типа как в Украине, других регионах, будут еще долгие десятилетия. И к этому надо готовиться. В том числе, готовиться настоящим образом и нашей Республике Беларусь. Как Беларуси подготовиться к локальным войнам?