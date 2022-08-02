Готов ли Китай к крайним мерам, а США – работать на два фронта? Политологи о том, возможна ли третья мировая

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и Николай Волович, публицист, политический аналитик. Юлия Бешанова, ведущая:

Сегодня у нас непростые времена, весь мир обсуждает, скептики пугают нас чуть ли не началом третьей мировой войны. Наверное, последние несколько дней весь мир следит за полетом Нэнси Пелоси. Полетит ли она на Тайвань? Если полетит, то зачем? Для чего это делает сейчас США? Ведь Китай настроен достаточно решительно. Что происходит и для чего такое нагнетание обстановки в мире? Что происходит с геополитикой? «Все будет зависеть от США». Как может развиться конфликт в Косово? Читайте далее. Попытка сбить самолет с Пелоси приведет к третьей мировой войне

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Идет и продолжается длительная борьба Запада против всего мира. Ослабление Запада, которое мы видим на протяжении последних лет, и постепенное его отступление в свою берлогу у многих западных кругов вызывает крайнее неприятие. Поэтому сейчас, когда у власти в США наиболее оголтелые реакционные круги, они делают все, чтобы это отступление постараться прекратить. Они пытаются все сделать, для этого они и раскачивали Европу, настраивали Украину против России и Союзного государства, поддерживали и поддерживают Тайвань по полной программе. И эта попытка Пелоси полететь на Тайвань – это одна из этих форм давления, показать, что мы еще в силе, нас еще рано списывать со счетов, мы еще готовы господствовать на планете. Юлия Бешанова:

Согласитесь, судя по заявлениям, Китай настроен достаточно решительно. Звучали достаточно откровенные призывы, вплоть до того, чтобы сбить самолет. К таким серьезным мерам призывали. Готов ли действительно Китай к таким мерам или это больше бряцание оружием, чтобы показать, что мы тоже сильные?

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Знаете, сегодня мне хочется сказать, что США действуют на грани фола. У них не остается никаких других вариантов кроме того, как сегодня действовать именно на этой грани фола. Потому что они предложили мировому сообществу модель инклюзивного капитализма. Это та модель, которая сегодня для них готова стать той моделью, которая сохранит их доминирующее, господствующее положение в мире. Мы видим, что однополярная система мироустройства терпит крах. И КНР, и Россия с этим не согласны. Кроме России и Китая, есть еще ряд стран, которые сегодня развиваются, стремительно развиваются, не согласны с этой системой мироустройства. Юлия Бешанова:

Китай готов к таким решительным действиям? Николай Волович:

Конечно, риторика Китая крайне жесткая, тем не менее говорить о том, что они собьют самолет с Нэнси Пелоси, не нужно. Они этого делать не будут. Потому что все прекрасно понимают, что это приведет к третьей мировой войне. Юлия Бешанова:

А готовы ли США работать на два фронта? Ведь не секрет, что США втянуты в противодействие с Россией на украинской территории. Если сейчас будет противодействие с Китаем, готовы ли США? Хватит ли сил? Если дойдет до полномасштабной ядерной войны, то здесь победителей не будет

Виктор Саевич:

С точки зрения военной составляющей, то да, Америка накачивала свои Вооруженные силы на протяжении долгих десятилетий. Выделялись огромные бюджеты. Военный бюджет США – примерно половина от всего планетарного бюджета, выделяемого на военные нужды. С точки зрения военной, конечно, сил может хватить. Но мы знаем, что если дойдет до полномасштабной ядерной войны, то здесь победителей не будет. Об этом прекрасно сказал Владимир Владимирович Путин, что погибнут все, это никому не надо. Юлия Бешанова:

В мире все лидеры это понимают? Виктор Саевич:

Все это понимают. А вот осуществлять войну одновременно, чтобы вооруженный конфликт шел и в Украине, и на Тайване, то здесь у Америки шансов особо нет в обычной войне, тому что экономический потенциал Китая уже сильнее, чем США. У России Вооруженные силы тоже неисчерпаемы, поэтому здесь американцам будет очень тяжело. Если они попробуют воевать на два фронта, то здесь потерпят однозначно поражение. Юлия Бешанова:

Насколько Китай и США в плане политическом и экономическом сейчас взаимозависимы? Насколько их политическое столкновение отразится на экономике? Николай Волович:

Сегодня, если так говорить реально, то Китай – фактически первая экономика в мире. Мы можем говорить по разным показателям, что США где-то в каких-то моментах опережает Китай, но сегодня Китай является первой экономикой в мире. Китайцы сегодня задают тренд мировой политики. И говорить о том, что сегодня США хочет устранить конкурента в Азиатском регионе, это не только Китай, это и Россия, мы видим, что Америке сегодня нужна и слабая Европа в том числе. На днях мы видели ситуацию с Косово. Мы понимаем, что Украина сегодня уже утомила. Что может Евросоюз против Китая и как отразится на нас, если КНР ответит ЕС?

Юлия Бешанова:

А сколько лет с начала Первой мировой войны? 108? Так символично прозвучало. Виктор Саевич:

Да, 108 лет. 1 августа – начало Первой мировой войны. Тогда тоже подожгли мир. Юлия Бешанова:

Это совпадение или история просто иронизирует над нами? Виктор Саевич:

Это в какой-то мере и ирония истории, и трагедия истории. Не стоит забывать, что погибли более 10 миллионов человек только на фронтах Первой мировой войны. А сколько людей умерло от голода, от болезни? Та же «испанка» свирепствовала, которая была в 100 раз страшнее, чем коронавирус. Юлия Бешанова:

Хотелось бы закончить по поводу Тайваня. Евросоюз пригрозил Китаю в случае обострения ситуации на Тайване ввести санкции. Что может Евросоюз против Китая? Как Китай ответит? Как это на нас отразится? Николай Волович:

Пускай Евросоюз вводит санкции против Китая, против России. Сегодня лето, всем хорошо, тепло. Мы посмотрим, что будет осенью. Посмотрим, как европейские жители будут переживать эту зиму, платить за электроэнергию и так далее. То, что делает Европа, – это своего рода не только экономический, но и политический суицид под диктовку того же заокеанского пока еще гегемона.