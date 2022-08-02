«Формируется новый миропорядок». Будущее за блоковой системой или каждое государство будет само за себя?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и Николай Волович, публицист, политический аналитик. Юлия Бешанова, ведущая:

Согласитесь, когда пружина долго сжата, потом она очень резко разжимается. Не может быть долго мир в таком напряжении. Это должно вылиться во что-то. Формируется новый миропорядок. Какую роль будет играть Беларусь?

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

А это выльется в одно. Это выльется в то, что сегодня формируется новый миропорядок. И мы все прекрасно понимаем, что уже однополярного мира не существует на сегодня, формируется многополярный мир. Одним из полюсов этого многополярного мира является Китайская Народная Республика, которая предложила свой путь развития, справедливый путь. И на самом деле их проект, их принцип «Один пояс – один путь», их проект единой судьбы человечества – это альтернатива нынешнему мироустройству. Вторым из полюсов силы сегодня формируется Российская Федерация, Союзное государство. И Республика Беларусь в этом новом мироустройстве играет очень большую роль. Юлия Бешанова:

Какую роль? Николай Волович:

Именно поэтому сегодня и Америка, и весь западный мир бесятся оттого, что Республика Беларусь пропагандирует именно принципы мира, спокойствия, социальной справедливости. Они на самом деле бесятся, потому что мы как Союзное государство формируем с Российской Федерацией одно из ядер нового миропорядка. Юлия Бешанова:

Еще несколько лет назад все эксперты и политологи говорили о том, что будущее за блоковым миром, то есть не будет центра силы в определенных государствах, будет блоковость. Что сейчас? Понятно, что Евросоюз как идея единой интеграции провалился полностью. Все, блоковости не будет? Каждый будет за себя? Будущее за блоковым миром или каждый будет сам за себя?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Что касается западного мира, там резкое усиление определенных кругов Соединенных Штатов Америки, которые лишили субъектности Европейский союз, европейских лидеров. У них блок с вертикальным подчинением. Есть суверен, есть могучие Штаты и есть слабая в политическом плане, но аппетитная в экономическом Европа. Плюс к ним присоединяется Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Сингапур и еще некоторые точки на планете. Вот это такой блок под эгидой США. Конечно, есть Союзное государство вместе со многими странами Евразийского союза. Это другой блок. Блок так или иначе будет. Пускай, где-то рыхлый, где-то еще надо доработать. И, конечно, потихонечку вокруг Китая формируется свой центр силы, который будет очень плотно сотрудничать с Союзным государством, странами бывшего Союза. Это будет широкая коалиция антизападная. По сути дела, два блока – Запад и анти-Запад. Это будет два глобальных блока с какими-то моментами. Хочу еще добавить. Роль Республики Беларусь, небольшой страны по мировым меркам, но в то же время по своей моральной планке это очень важная республика, потому что именно здесь, на небольшой территории, было осуществлено построение настоящего социального государства, где нет особо богатых, где нет бедных людей, где каждый человек может реализовать свои способности, где действительно борьба за мир ведется уже многие десятилетия. И здесь республика как маяк. Поэтому, когда вы спрашивали, где может еще обостриться ситуация – как ни странно, она может обостриться именно в Республике Беларусь. Почему? Потому что, не убрав Республику Беларусь, у западного блока ничего не получится. И мы видим, к сожалению. Не прошло и двух лет после августа 2020-го, как резко активизировалась пятая колонна в нашей республике. Это тема отдельного разговора, не буду долго фокусировать на этом внимание, но пятая колонна активно работает, опять пытаются расшатать нашу республику, пока в культурно-идеологической сфере. Много что об этом говорит. Поэтому мы должны, несмотря на хорошую погоду и отпускное настроение, очень серьезно к этому присмотреться, не расслабляться. Как говорит Президент, что многие уже расслабились. На самом деле враги ведут работу. Если мы хотим действительно дать отпор Западу и в этом огромном противостоянии чувствовать себя нормально, мы не имеем права расслабляться, мы должны быть мобилизованы. К чему может привести информационная война?