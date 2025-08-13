Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе в Анкоридже

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, запланированная на Аляске 15 августа, пройдет на военной базе в Анкоридже. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы саммита решили, что только это место отвечает требованиям, предъявляемым к проведению переговоров, хотя изначально в США хотели избежать приема российской делегации на американском военном объекте. Но на Аляске сейчас пик туристического сезона, поэтому других подходящих мест для саммита подобрать не удалось. Главной темой переговоров станут варианты долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома:

В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Жестокий конфликт между Украиной и Россией разразился под некомпетентным руководством Джо Байдена, но президент Трамп полон решимости положить конец кровопролитию и остановить убийства.

По словам самого Трампа, это будет пробная встреча, чтобы понять, возможна ли сделка. В Кремле рассчитывают, что следующий саммит президентов пройдет в России: американскому лидеру передано «соответствующее приглашение».