Встреча Президента со школьниками 26 мая: учебники, ЦТ, начало уроков и самые интересные вопросы от ребят

Новости Беларуси. Живое общение и предельно откровенные ответы. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы. Большинство, конечно же, коснулись самого школьного процесса. Глава государства рассказал о новых учебниках, о скорректированных заданиях на ЦТ. Впрочем, нашлось место и темам посложнее: в адрес главы государства прозвучали и совсем личные вопросы. Общение оказалось очень насыщенным, разговор Александра Лукашенко с ребятами растянулся на три часа. Анастасия Иванникова, СТВ:

Более 3000 школ и почти миллион школьников. Образовательный процесс в Беларуси не стоит на месте. Появляется новое современное оборудование, совершенствуются учебные программы и открываются новые школы. Эта школа открылась всего 3 года назад, но уже сегодня стала центром притяжения трех сотен ребят со всей республики. А еще это альма-матер для 1200 ребят. Школа может похвастаться своими выпускниками – 95 % поступили в вуз.

Ирина Цубикова, директор средней школы № 61 Минска:

Мы преподаем факультативы по трем направлениям. Это информационные технологии, правовое поле и психологический курс, который называется «Школа самопознания и саморазвития». Как лучше организовать учебу? Здесь мнением делятся сами школьники. Маша приехала из Гродно, поступать собирается в наш ведущий экономический вуз. Подготовится к экзаменам качественно школа поможет, уверена Маша, но свое предложение тоже готова озвучить.

Мария Шимановская, учащаяся гимназии:

Поскольку мы учимся в профильных классах, но учебники у нас у всех одинаковые, вне зависимости от того, есть ли профиль или нет. Очень хотелось бы добавить обучение по профильным учебникам, с более углубленным изучением различных предметов. Проследить нужно за всем: от загруженности до учебников. Кстати, именно о них в первую очередь интересуется Президент. Вниманию Александра Лукашенко предоставили и электронные версии книг, и даже ожившие картины. Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Я хочу вам представить новую технологию, которую мы уже применяем в книгах для учащихся первых классов. Это так называемые оживающие картинки: оживает картинка, показывается сцена из балета. Эти же технологии мы будем применять и в новых учебниках для того, чтобы вызывать определенный интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это прилично. Не знаю, насколько это дорого, но это прилично. Сейчас специалисты Министерства образования проводят тщательный анализ всех учебников. В ведомстве заверяют: уже к концу 2019 года можно будет увидеть результат. А вот вопрос с началом занятий в школах решить надо намного быстрее. Александр Лукашенко:

Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Мы хотим, чтобы было хорошо учителям? – один вопрос. Мы хотим, чтобы удобно было родителям? – другой вопрос. Но я ведь не об этом говорил, хотя это тоже важно. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Мы же не формально должны к этом подходить. Для того, чтобы человек нормально усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель здоровье детей и способность усваивать материал. Игорь Карпенко: Вернуться к системе УПК, только в новом виде Чем живут школьники каждого белорусского региона, Президенту сегодня рассказали на импровизированной выставке. Вот, например, Данила из Минска, он учится в 9 классе. Мечтает организовать собственное производство 3D-принтеров. Первый образец уже собрал всевозможные награды на молодежных конкурсах.

Данила:

Я уже договорился с компанией, которая занимается лазерной резкой. Они готовы резать корпуса для моих принтеров. Договорился с магазином, который поставляет мне детали. Александр Лукашенко:

Ты не стесняйся, скажи, что нужно. А мы тебе скажем, что можем. Собственные идеи, воплощенные в жизнь. Школьники предлагают надевать на велопрогулку майку с солнечными батарейками. В нее встроено устройство для зарядки телефона. Интересы нынешней молодежи широкие. Одни помогают встать на ноги сверстникам, которые успели оступиться, другие думают над тем, как важно выстроить мосты между разными поколениями. Показали Александру Лукашенко и сформированный здесь музей белорусской государственности. Скоро экспозиция пополнится новым экспонатом, подарком от Президента. Александр Лукашенко:

А слуцкий пояс у вас есть? Подарить им от моего имени слуцкий пояс. Ну и как говорить об образовании и не услышать мнение тех, кто с ним сталкивается каждый день, – самих школьников. На откровенный разговор с Президентом приглашены 300 человек, причем в зале собралась молодежь со всей республики. Лауреаты спецфонда Президента, победители олимпиад, активисты общественных организаций и даже юные парламентарии, которые еще вчера знакомились друг с другом в рамках форума. Такой молодежи сразу же совет: свой потенциал реализовывать у нас, в Беларуси, не искать счастье за границей. Талантам у нас повсюду дорога.

Александр Лукашенко:

Я не хочу сегодня дебатировать с теми, кто думает иначе, что «вот я сейчас, получив знания» или «у меня такие способности», или «я лидер, талантливый, уеду за границу, заработаю кучу денег, там я буду востребован». Можете уехать, мы никого не удерживаем. Никого. Но я знаю великих людей в Беларуси, которые попадали туда, а потом – в моей президентской практике было очень много таких людей – которые просили меня принять, академики и прочее. Я говорю: «Зачем?» «Я приеду с предложениями». И я их принимал, и они просили взять их обратно. Я говорю: «Пожалуйста, у нас страна открыта. Но попробуйте сами теперь вмонтироваться в эту страну, найти свое место». Поэтому вы можете поехать туда, вы можете даже денег заработать. Но вы скоро поймете, что не это главное. Главное – это твоя земля, на которой ты родился. Поэтому я вам советую (не как Президент, как человек): не теряйте своей земли. Живите на своей земле и старайтесь сделать что-то для той земли, где вы родились, для тех людей, благодаря которым вы стали великими – возможно, станете – и лидерами. Полтора десятка вопросов и несколько часов искреннего, доверительного общения. Какие качества должны быть у лидера? Какова роль знаний в современном мире? И даже как определиться с будущей профессией? Александр Лукашенко уверен: прислушиваться надо ко всем (и к родителям, и к учителям), но окончательное решение все равно принимать самим. Кстати, поощрять намерены и ребят творческих.