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Президент озвучит требования к учебникам: Чтобы ученик, решая задачу, понимал, что это его жизнь

26 мая 2017 20:46
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Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К качеству учебников у ребят тоже претензии свои. Где-то написаны сложным экономическим языком, где-то, наоборот, пропущены интересные факты.

Антон Кохна, учащийся гимназии:
В учебнике «Географии Беларуси» для 10 класса собрано очень много информации, которая доступна там на простом языке. Дополнительные материалы, которые размещены на Национальном образовательном портале, помогают самостоятельно подготовиться к урокам.

А вот экономическая часть географии очень сложна, и при ее изучении появляются трудности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он абсолютно правильно сказал. Мы не собираемся там что-то упрощать. Там где можно, мы упростим, а где чрезмерно – нет. А вот то, что он сказал, что нужно даже математические задачи и прочее (биология, химия, физика и так далее) преломить через жизнь. Чтобы ученик, решая задачу, понимал, что это его жизнь. Вот тогда будет прок. А так он и понимать не хочет, потому что это не связано с жизнью.

О других темах беседы Президента со школьниками в видеоматериале.

# Государственная политика в области образования # Александр Лукашенко # Антон Кохна

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