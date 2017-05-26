Возможность задать свои вопросы Президенту выпадает не каждый день: ученики поделились впечатлениями от беседы

Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А напоследок ребята подарили Президенту картину. Как пообещал Александр Лукашенко, она займет почетное место на выставке во Дворце.

В целом же «диалог на равных» всем ребятам понравился: оценили доверительный тон разговора и искренние ответы.

Кирилл Стояков, учащийся гимназии:

Больше всего мне запомнился вопрос о том, как Александр Григорьевич стал Президентом, какой он путь прошел и то, чем он занимался в студенчестве.

Полина Жданок, учащаяся гимназии:

Александр Григорьевич открыто и не стесняясь – это очень приятно меня удивило – говорил о том, что ему очень важна молодежь.

Что ему очень важны дети, их здоровье, как они живут. И чтобы дети были будущим нашей страны.

Алексей Сутько, учащийся гимназии:

Это было весьма интересно. Возможность задать свои вопросы Президенту выпадает не каждый день. Разумеется, нам больше всего запомнились вопросы, связанные со сферой образования и со здравоохранением, поскольку это то, в чем мы варимся каждый день.

Как бы то ни было, впечатления от такого диалога у ребят останутся надолго. Уже за кадром все они признаются: с нетерпением будут ждать такой встречи вновь.