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Игорь Карпенко: Вернуться к системе УПК, только в новом виде

26 мая 2017 20:56
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Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее время обновили и содержание шестого школьного дня. В субботу ребята посещают консультации учителей-предметников и уроки по труду.

И здесь нагрузка ложиться на профтехучилища.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Мы хотим со следующего года значительно расширить допрофессиональную подготовку учащихся в системе профессионально-технических училищ. То есть, фактически, вернуться к системе УПК, только в новом виде. Мы эти функции передали профтехам.

Это будет по желанию, по желанию родителей и детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если ребенок или родители хотят, чтобы она научилась пуговицу пришивать – вот пусть идет, учится. Или хотя бы элементарно приготовить кушать. Потому что заканчивают школу, а яичницу поджарить не могут. А мужики пускай научатся гайки крутить.

О других темах беседы Президента со школьниками в видеоматериале.

# Государственная политика в области образования # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко

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