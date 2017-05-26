Александр Лукашенко о любимом школьном предмете младшего сына: Это, конечно, история

Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороной не обошли и личное. Вопросы к Александру Лукашенко были не только как к Президенту, но и как отцу.

Помогаете ли сыну в подготовке уроков? И какой у Николая любимый предмет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это, конечно, история. И не потому, что я историк. Я уроками занимаюсь немного. В этом году учителя попросили, чтобы мы не вмешивались в подготовку домашнего задания и этих уроков. Он должен делать сам, и никто не вмешивается и ему не помогает.