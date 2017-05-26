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Александр Лукашенко: Ты не то делаешь, не надо в 9 часов – это мой родной сын выступал сегодня в семь часов утра

26 мая 2017 20:40
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Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получился настоящий диалог на равных. Звучали не только вопросы, но и мнения, ребята делились мыслями и впечатлениями. Взять, к примеру, наболевшее – начало учебного дня.

Ребята «за» такой часовой плюс, вот только со второй сменой возникают вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Утром одно мнение я уже получил: «Ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын Президента едет».

Это мой родной сын выступал сегодня в семь часов утра.

Вадим Аксенник, учащийся гимназии:
У меня есть друзья, которые учатся во вторую смену в других школах. И они очень сильно переживают, что они будут возвращаться домой очень поздно и не будут успевать подготовить домашнее задание и сделать другие свои дела.

Александр Лукашенко:
83 % у нас будут с 1 сентября заниматься с 9:00. Там, где две смены, там они, конечно, будут в 8:30 начинать. Сократив перемены до 5-7 минут и большой перерыв, где 30-40 минут на то, чтобы перекусить, еще 10 минут найти – и мы это время найдем. И вы освободитесь практически в то же время.

О других темах беседы Президента со школьниками в видеоматериале.

# Государственная политика в области образования # Александр Лукашенко # Фотофакт

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