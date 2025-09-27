Во Фрунзенском районе появилась инклюзивная детская зона

По традиции к значимым праздникам белорусские города получают подарки. В столице ко дню рождения открылось 9 новых зон отдыха. Объекты важно не только ввести в эксплуатацию, но и довести каждый уголок до совершенства. Осмотр локаций провели председатель Совета Республики Наталья Кочанова, мэр Минска Владимир Кухарев, а также главы районов и представители профильных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый объект появился во Фрунзенском районе. Инклюзивная детская зона – самая большая среди реализованных в Минске гражданских инициатив. Это целый мини-городок, где есть отдельная площадка для особенных ребят и большая песочница. Расходы оплатили жители трех домов по улице Притыцкого.

Алена Дремлюк, председатель правления товарищества собственников жилого дома № 75 по улице Притыцкого:

Мы очень долго думали с родителями, как же все-таки нам облагородить наш двор. Мы рисовали эскизы, проекты, думали, как бы объединить всех детей в этом дворе. И так получилось, что нам очень сильно помогли, потому что 10 % собирали жильцы дома, а 90 % – бюджет.

Инклюзивную детскую площадку здесь построили, потому что мы понимаем, что все детки равны, и мы хотели, чтобы они чувствовали себя здесь одинаково и не чувствовали свою особенность.

Ежегодно в столице появляется 18 новых зон отдыха. Сегодня таких локаций насчитывается свыше 80. В Год благоустройства особенно важно, чтобы каждый житель страны внес вклад в облагораживание своей территории, улицы или населенного пункта.