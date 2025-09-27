Квесты, викторины и подарки – день открытых дверей прошёл на «БЕЛАЗе»

Белорусский автомобильный завод в очередной раз подтвердил статус не только промышленного флагмана, но и гостеприимного хозяина. Ко Дню машиностроителя предприятие распахнуло двери для тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы подготовили обширную программу: квесты для детей, викторины для знатоков и спортивные состязания для самых азартных. Однако кульминацией праздника и главным подарком для всей отрасли стала демонстрация инновационной модели. Машины грузоподъемностью 130 тонн являются самой популярной техникой среди покупателей. Но модель, с которой смогли познакомиться гости завода, порадует и тех, кто заботится о природе, ведь самосвал работает на водородном топливе.

Отсутствие вредных выбросов, быстрая заправка прямо на месте работы, высокая производительность. Белорусский самосвал на водородном топливе уникален в своем роде. «БЕЛАЗ» – первая в мире компания, которая представляет подобную разработку. Сейчас технику готовят к испытаниям. После их успешного прохождения, самосвалы запустят в серийное производство. Ими уже заинтересовались за рубежом. В планах создать целую линейку большегрузов на водороде грузоподъемностью от 90 до 450 тонн. Но уникальность проекта не только в самой машине.

Алексей Грачев, заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» по стратегическому развитию и корпоративному управлению:

Особенностью его является то, что мы вместе с машиной представили и важную часть проекта, инфраструктуру. Гости сегодняшнего мероприятия смогут посмотреть не только на сам самосвал, но и каким образом в реальных условиях эксплуатации его будут заправлять.

«БЕЛАЗы» впечатляют не только техническими характеристиками, но и размерами. Некоторые из них могут превышать высоту трехэтажного здания. А внутри большегрузов вполне можно обустроить целую спортплощадку. Одно из самых зрелищных событий этого дня – волейбольный матч между Беларусью и Россией прямо в кузове 450-тонного «БЕЛАЗа». «БЕЛАЗ» представил уникальный 130-тонный самосвал на водородном топливе. Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Впервые в мире такая была идея. Всероссийская федерация волейбола побывала здесь на экскурсии, увидела этот огромный автомобиль. И они сказали, что надо сделать что-то очень крутое. Мы прославим страну, Жодино, завод. И для Беларуси это гордость.

В 2025 году программу разнообразили и расширили. Для посетителей открыли большую часть территории завода. Атмосферу настоящего праздника создавали не только гигантские машины. Артисты разогревали гостей зажигательными ритмами, а для детей работали интерактивные островки с увлекательными квестами и викторинами. Подробнее в видео.