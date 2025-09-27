Всё как в армии – форум блогеров «Блогбай. Сила в правде!» завершился

Взялись за дело и погрузились в него с головой белорусские блогеры. На несколько дней онлайн-активность для них сменилась на жизнь по расписанию. Полевой быт, тренировки и дисциплина – все как в армии. Самые известные лица социальных сетей со всей страны участвовали в форуме «Блог-Бай. Сила в правде!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палатки, стрельбище, брифинги с инструкторами – все это позади. Форум завершился. Но материала, которым можно поделиться с подписчиками, хватит еще надолго. В программе были и живые дискуссии. Самые активные участники форума получили сертификаты на посещение ведущих редакций белорусских СМИ. Известные лица интернета заглянут и на наш телеканал. А один из блогеров сможет записать интервью с министром информации Беларуси.