Всё как в армии – форум блогеров «Блогбай. Сила в правде!» завершился

Взялись за дело и погрузились в него с головой белорусские блогеры. На несколько дней онлайн-активность для них сменилась на жизнь по расписанию. Полевой быт, тренировки и дисциплина – все как в армии.
Самые известные лица социальных сетей со всей страны участвовали в форуме «Блог-Бай. Сила в правде!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Палатки, стрельбище, брифинги с инструкторами – все это позади. Форум завершился. Но материала, которым можно поделиться с подписчиками, хватит еще надолго. В программе были и живые дискуссии. Самые активные участники форума получили сертификаты на посещение ведущих редакций белорусских СМИ. Известные лица интернета заглянут и на наш телеканал. А один из блогеров сможет записать интервью с министром информации Беларуси.
Екатерина Залынская, блогер:
Отдохну немножечко, приду в себя после этих насыщенных трех дней и сразу же буду планировать посещение, потому что мне мегаинтересно, я не ожидала.
Татьяна Бурко, блогер:
Я почувствовала, такие эмоции словила, особенно когда мы были сперва в окопе под танком, и вторые эмоции, когда мы были уже на танке. И это просто не передать словами. И если это кому-то просто рассказать и не показать, где ты был, ну никто в это не поверит.
Форум завершен, но точка не поставлена, скорее, многоточие. Ведь уже проанонсировано проведение третьей подобной встречи блогеров, где инфлюенсеры смогут реализовать совместные проекты.