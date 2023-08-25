Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: всё, о чём договорились они с Путиным и со мной, мы свято выполняем

Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ. Не обошли стороной и упреки в адрес белорусского лидера по поводу гарантий безопасности основателю ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко традиционно предельно четко ответил на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При всей «кровожадности» Владимира Путина на борту этого самолета был не только Евгений Пригожин и его заместители, были и другие люди, которые никак не связаны с деятельностью ЧВК, поэтому даже самый кровожадный предпочел бы не брать грех на душу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, все мы мужики, война есть война. Можно сказать, этот предатель, такой, сякой. Но в чем виноваты трое пилотов, в чем виновата девчушка эта, стюардесса, которая там была? Там же половина людей, которые вообще к этому маршу справедливости не имели никакого отношения, поэтому я это не понимаю и не приемлю. Вот это я знаю на сегодня точно.

Это недопустимо. Притом, а зачем? Все устаканилось, все нормально. Он сотрудничал – Женя – с властями, встречался с Путиным, и Путин рассказывал, что принимал их. Это, правда, было. Они обсудили вопросы. Он рассказал им, как он будет действовать, что будет завтра, послезавтра и так далее. Они ушли, понимая ситуацию.