Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: всё, о чём договорились они с Путиным и со мной, мы свято выполняем

Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ. Не обошли стороной и упреки в адрес белорусского лидера по поводу гарантий безопасности основателю ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко традиционно предельно четко ответил на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси. Подробности.
При всей «кровожадности» Владимира Путина на борту этого самолета был не только Евгений Пригожин и его заместители, были и другие люди, которые никак не связаны с деятельностью ЧВК, поэтому даже самый кровожадный предпочел бы не брать грех на душу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, все мы мужики, война есть война. Можно сказать, этот предатель, такой, сякой. Но в чем виноваты трое пилотов, в чем виновата девчушка эта, стюардесса, которая там была? Там же половина людей, которые вообще к этому маршу справедливости не имели никакого отношения, поэтому я это не понимаю и не приемлю. Вот это я знаю на сегодня точно.
Это недопустимо. Притом, а зачем? Все устаканилось, все нормально. Он сотрудничал – Женя – с властями, встречался с Путиным, и Путин рассказывал, что принимал их. Это, правда, было. Они обсудили вопросы. Он рассказал им, как он будет действовать, что будет завтра, послезавтра и так далее. Они ушли, понимая ситуацию.
Со мной встречались – я им тоже разложил все по полочкам, а они захотели остаться в Беларуси. Пожалуйста, давайте выработаем систему: юридически, договоры и так далее. Оружие, боеприпасы – сдать туда, все – сложили, сдали. У них пистолетов даже не было. Я уже потом говорю: вы офицерам, командирам разрешите пистолеты иметь, всякое же может быть. Нет, нет, нет – мы верим Беларуси. Все сложили в кучу. Тяжелой техники у них не было, поэтому все, о чем договорились они с Путиным и со мной, мы свято выполняем.
Читайте также:
«Сомнений никаких нет, что Женя погиб». Лукашенко рассказал о контактах с семьей Пригожина
Александру Лукашенко доложили о проблемах в работе БГУ
Президент Беларуси: мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем