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Александра Саснович одолела 14-ю ракетку мира и вышла в 1/16 «тысячника» в Пекине

27 сентября 2025 17:25
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Александра Саснович вышла в 1/16 финала на «тысячнике» в Пекине, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга белоруска, занимающая 130-е место в планетарном топе, одержала сенсационную викторию над четырехкратной победительницей турниров серии Большого шлема 14-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой. 

В стартовом сете землячке покорился только один гейм. Однако в дальнейшем она смогла переломить ход встречи. Во второй партии Александра взяла реванш, а в третьем игровом отрезке преимущество нашей спортсменки было неоспоримым. Итог противостояния – 1:6, 6:4, 6:2. На определение сильнейшей девушкам потребовался 1 час и 34 минуты. 

Александра Саснович одолела 14-ю ракетку мира и вышла в 1/16 «тысячника» в Пекине-2

Александра Саснович, белорусская теннисистка:
До сих пор не могу осознать, что обыграла Наоми. Против нее никогда невозможно быть полностью уверенной в победе, и это мой первый успех в матчах против нее – и, конечно, я очень счастлива! Буду делать все, чтобы показывать свой лучший теннис. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать меня. Спасибо тем, кто горячо за меня переживал. Поддержку с трибун всегда приятно слышать. 

Следующей соперницей Саснович станет украинка Марта Костюк. На мировых теннисных кортах спортсменки встречались всего раз, 3 года назад на турнире в Гвадалахаре, и тогда победу в двух сетах праздновала оппонентка. Кто будет сильнее на этот раз – узнаем в предстоящий понедельник.

# Теннис

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