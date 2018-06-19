Прямой эфир

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

19 июня 2018 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в нём прибыл Владимир Путин. В аэропорту его встречал премьер-министр нашей страны.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»-1

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»-3

Всё внимание прессы приковано ко Дворцу Независимости. Встреча президентов Беларуси и России предваряет заседание Высшего госсовета. За ходом переговоров следит наш политический обозреватель Юлия Бешанова.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»-6

В эти минуты проходят переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в формате «один на один». О чем совещаются президенты за закрытыми дверями, пока неизвестно. Об этом мы узнаем позже, от официальных заявлений по итогам ВГС. Существуют мнения, что кроме заявленной повестки дня президенты обсуждают некоторые шероховатости, которые в последнее время возникли в белорусско-российских отношениях.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»-9

В частности речь идет об ограничении поставок белорусской молочки на российские прилавки и о той ситуации, которая возникла на белорусско-российской границе.

Разговор с Владимиром Путиным Александр Лукашенко начал с пожелания удачи футбольной сборной России.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приветствую в городе-герое Минске, в столице Беларуси всех наших товарищей, коллег, руководство Беларуси. Мы очень рады встречать вас здесь, думаю, что плодотворной будет эта встреча. Мы снимем все вопросы, которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»-15

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Спасибо за то, что вы взяли на себя труд в этот раз организовать нашу встречу в Минске. Я знаю, что действительно очень много вопросов проработано, прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались не решенными. Если что-то осталось, можем обсудить.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС
19 июня 2018 11:04

В Минске запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Чего ждут от заседания ВГС

Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения
19 июня 2018 08:43

Высший госсовет пройдёт 19 июня в Минске: повестка заседания включает 9 блоков для обсуждения

Итоги сотрудничества, «молочный» вопрос, научная премия: какие темы обсудят Беларусь и Россия на заседании ВГС 19 июня?
18 июня 2018 15:50

Итоги сотрудничества, «молочный» вопрос, научная премия: какие темы обсудят Беларусь и Россия на заседании ВГС 19 июня?