«Наши связи имеют традиционный, довольно значительный региональный охват». Медведев на встрече с Кобяковым в Москве

Новости Беларуси. 13 июня в Москве состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Всего рассмотрели полтора десятка вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных тем – сотрудничество в машиностроении, АПК, транспорте. Также страны намерены активизировать формирование единого научно-технологического пространства, развивать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, а реализация согласованной цифровой повестки в перспективе станет приоритетным направлением.

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:

Расширяется инвестиционное сотрудничество. Крупные проекты, которые мы реализуем, подтверждают, что мы готовы и открыты такому взаимодействию. Речь идет, прежде всего, о возведении Белорусской атомной станции, а также о некоторых других проектах. Наши связи имеют традиционный, довольно значительный региональный охват.

По итогам заседания премьер-министры подписали 14 документов. В их числе – постановления об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2017 год, о прогнозных балансах спроса и предложения, об изменении порядка разработки и реализации программ Союзного государства. Также стороны договорились: следующая подобная встреча пройдет в Беларуси ближе к концу 2018 года.

Отметим, итоги сегодняшнего Совмина будут рассмотрены на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет 19 июня в Минске.