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Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

14 июня 2018 16:56
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Новости Беларуси. Сегодня в Москве прошла церемония официального открытия чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале-1

Шоу было очень «звездным», но довольно коротким – оно заняло всего 15 минут. На церемонии выступили знаменитый британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и великий футболист Роналдо. Александр Лукашенко присутствовал на стадионе. Он прибыл на торжественное открытие и стартовый матч по приглашению Владимира Путина.

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале-4

Первый матч чемпионата мира по футболу прошел между Россией и сборной Саудовской Аравии. Хозяева турнира уверенно (5:0) обыграли соперников.

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале-7

Президент Беларуси прибыл в столицу России 14 июня днем. Прямо у трапа самолета Александра Лукашенко поприветствовал волк Забивака, талисман ЧМ-2018.

Александр Лукашенко сыграл в футбол с талисманом ЧМ

Глава государства несколько отошел от официального стиля встречи и сыграл с ним футбол, несколько раз ударив по импровизированным воротам. А еще он оставил на футбольном мяче автограф и пожелание «Удачи братьям россиянам!»

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале-10

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Москвы матчи мирового первенства пройдут еще в 10 российских городах: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске.

# Чемпионат мира по футболу # Роналдо # Робби Уильямс # Аида Гарифуллина # Фотофакт

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