Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

Новости Беларуси. Сегодня в Москве прошла церемония официального открытия чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоу было очень «звездным», но довольно коротким – оно заняло всего 15 минут. На церемонии выступили знаменитый британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и великий футболист Роналдо. Александр Лукашенко присутствовал на стадионе. Он прибыл на торжественное открытие и стартовый матч по приглашению Владимира Путина.

Первый матч чемпионата мира по футболу прошел между Россией и сборной Саудовской Аравии. Хозяева турнира уверенно (5:0) обыграли соперников.

Президент Беларуси прибыл в столицу России 14 июня днем. Прямо у трапа самолета Александра Лукашенко поприветствовал волк Забивака, талисман ЧМ-2018. Александр Лукашенко сыграл в футбол с талисманом ЧМ Глава государства несколько отошел от официального стиля встречи и сыграл с ним футбол, несколько раз ударив по импровизированным воротам. А еще он оставил на футбольном мяче автограф и пожелание «Удачи братьям россиянам!»