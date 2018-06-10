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Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ

10 июня 2018 18:17
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Новости Беларуси. Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоялся в китайском Циндао – городе, где начинается современный Великий шелковый путь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-1

Несколько цифр: ШОС существует 17 лет, занимает территорию 60 % всей Евразии, численность населения – почти половина мировой, ВВП – более 20 % глобального. По территории и населению это самая крупная международная организация регионального типа. Действующий председатель ШОС – Китай.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-4

Беларусь находится в статусе наблюдателя, но отнюдь не стороннего. Участие в саммите принял Президент нашей страны. Александр Лукашенко представил предложения Беларуси в части развития организации, по новым направлениям сотрудничества, укреплению безопасности в Евразийском регионе. Состоялись и двусторонние встречи.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-7

Подробности – в сюжете Юлии Бешановой.

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Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-10

Сегодня найти белорусские бренды на китайских прилавках дело все еще не совсем простое. Причин несколько. Во-первых, здешний рынок достаточно закрытый. Власти пекутся о собственном производителе, и требования доступа очень высокие. Да и вкусовые пристрастия с жителями Поднебесной у нас сильно разнятся.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-13

Павел Лихачев:
По моему мнению, наибольшей популярностью в Китае пользуется белорусская молочная продукция, мясная и алкоголь. Также очень популярны несколько видов чипсов, пряники, сушки, различные конфеты и изделия из шоколада наших крупных фабрик.

Здесь очень популярно проводить культурные фестивали, и постоянно наша белорусская диаспора предлагает и представляет нашу еду. В частности, традиционно мы готовим драники, блинчики.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-16

Тем не менее, белорусским промышленникам удается соблазнять китайцев нашими товарами. Весной сразу пять предприятий вышли на китайский рынок мяса птицы. Кстати, наша страна всего шестая в мире, чьи птицефабрики получили право поставлять продукт в Китай. И первая в СНГ, сумевшая добиться разрешения на поставки в КНР говядины. Предварительная сумма заказов за год – порядка 20 миллионов долларов.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-19

Юрий Волкович, начальник цеха Могилевского мясокомбината:
На данный момент мы готовим очередную партию говядины в Китайскую Республику. На этикетке отражена информация о поставщике как на русском, так и китайском языке. Это требование наших партнеров.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-22

Требование важное, но далеко не единственное. Могилевский мясокомбинат с китайскими партнерами о поставках договаривался полтора года! И вот две недели назад предприятие отправило в Шанхай первые три партии полуфабрикатов в вакуумной упаковке на сумму 130 тысяч долларов.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-25

Сергей Мешкуро, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Могилевского мясокомбината:
Одним из требований со стороны китайских партнеров была информация о самом качестве и происхождении мяса. У нас это растительные корма без каких-либо добавок.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-28

Беларусь заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции более чем на 100 миллионов долларов. В 2017 году молоко стало третьим по объему экспорта в КНР продуктом, обойдя даже машиностроение. Есть и совсем свежие контракты, под которыми еще не успели высохнуть чернила.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-31

Например, Китай готов инвестировать более полумиллиарда долларов на создание в нашей стране сборочного производства электромобилей. А на неделе наши промышленники договорились о поставке сухого молока. Это плюс 30 миллионов долларов в общий портфель контрактов.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-34

Малоритский консервноовощесушильный комбинат от общей тенденции не отстает. Детское питание и соки местного производства гости из Поднебесной распробовали весной. Оценили не только вкус, но и упаковку.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-37

Валентина Григорук, главный технолог предприятия по производству детского питания:
Китайские партнеры, когда попробовали нашу продукцию, сразу отметили, что вкус и запах соответствует натуральности. Подкупило их прежде всего то, что нет никаких добавок.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-40

В эти дни в Китае говорили не только о торговом сотрудничестве – обсуждали глобальные вопросы экономической, торговой безопасности. В Минске еще не было и шести утра, а в далеком китайском Циндао лидеры стран-участниц ШОС уже предстали перед сотнями камер для совместного фото. Впервые в расширенном составе стартовал саммит новой большой восьмерки. Местная пресса буквально через несколько часов запестрила заголовками: «Циндао вновь поднимает паруса».

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-43

«Зеленый город» (именно так название переводится с китайского) в 2008 принимал летнюю Олимпиаду. Тогда здесь проходили соревнования по парусному спорту. Сегодня попутный, теперь уже экономический, ветер перемен дул в паруса большой геополитики.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-46

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Страны ШОС председательствуют по году в алфавитном порядке. Место встречи выбрано не случайно: Циндао называют символом сотрудничества Китая с партнерами по ШОС. Почти половина внешнеторгового городского товарооборота приходится именно на страны Шанхайской организации сотрудничества. Первую скрипку здесь играет порт. По размаху он седьмой в мире. Ежедневно отсюда отправляются в плавание больше 20 тысяч контейнеров.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-49

Сегодня уже даже скептики признают: не только экономический, но и военно-политический центр тяжести смещается в Евразию. У Беларуси в организации статус наблюдателя. Расширяя горизонты, ШОС увеличивает и степень влияния.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-52

Огромный потенциал в экономике: Китаю срочно нужно вкладывать накопленные триллионы, загружать свои гигантские производства и многочисленные рабочие руки. Но своим партнерам КНР предлагает не перетягивать экономический канат, а работать сообща. Проложить Шелковый путь XXI века.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-55

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Сухой остаток работы и задел на будущее: лидеры шанхайской восьмерки обсудили и подписали больше двух десятков документов. Итог переговоров на высшем уровне – Циндаоская декларация. Темы -- от совместной борьбы с экстремизмом до расширения сотрудничества в экономике и торговле. Сфера интересов Шанхайской организации действительно крайне широка. Помимо экономических и экологических программ, в ней есть и мощный антитеррористический блок. Одним словом, все сюжеты мировой политики, которые сегодня находятся в поле пристального внимания объединения.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-58

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выделяя приоритетность экономического измерения ШОС, Беларусь предлагает своим партнерам по организации совместно поработать над реализацией некоторых задач.

Во-первых, укрепление продовольственной безопасности. Беларусь – страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичным производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС.

Во-вторых, укрепление информационной и кибербезопасности, а также развитие IT-технологий. Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, IT-экосистемы ШОС, которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого.

Третье – укрепление ядерной безопасности и использование мирного атома. Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное, взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-61

Саммит для лидеров государств – это еще и возможность пообщаться в неформальной обстановке.

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Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-64

Но, пожалуй, ключевая точка диалога – встреча белорусского Президента с Си Цзинпином 10 июня. Внимательные к деталям китайцы таким образом подчеркивают особый характер отношений между странами. Оба государства решают схожие проблемы, извлекая из политического сотрудничества все больше экономической выгоды.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-67

Минск стремится объединять усилия с друзьями из Поднебесной на ключевых направлениях сегодняшнего и даже завтрашнего дня.

Александр Лукашенко:
Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию, мнение других, когда речь идет о независимости и суверенитете государства.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-70

Александр Лукашенко: «ШОС – это ваше детище, это детище Китая»

Накануне большого разговора Циндао встречал гостей грандиозным шоу. 9-миллионный город превратился в сцену.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-73

Чем запомнился первый день саммита ШОС в Циндао. Репортаж СТВ

Кстати, провинция Шаньдунь – родина Конфуция. Первый тост на приветственном банкете – за мудрость.

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ-76

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Конфуцианство как важная составляющая китайской цивилизации проповедует наивысший человеческий идеал. Этот мир принадлежит всем, и все страны должны жить в мире и согласии, помогать друг другу и быть дружными, как члены одной большой семьи.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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