Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоялся в китайском Циндао – городе, где начинается современный Великий шелковый путь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько цифр: ШОС существует 17 лет, занимает территорию 60 % всей Евразии, численность населения – почти половина мировой, ВВП – более 20 % глобального. По территории и населению это самая крупная международная организация регионального типа. Действующий председатель ШОС – Китай.

Беларусь находится в статусе наблюдателя, но отнюдь не стороннего. Участие в саммите принял Президент нашей страны. Александр Лукашенко представил предложения Беларуси в части развития организации, по новым направлениям сотрудничества, укреплению безопасности в Евразийском регионе. Состоялись и двусторонние встречи.

Подробности – в сюжете Юлии Бешановой. «Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

Сегодня найти белорусские бренды на китайских прилавках дело все еще не совсем простое. Причин несколько. Во-первых, здешний рынок достаточно закрытый. Власти пекутся о собственном производителе, и требования доступа очень высокие. Да и вкусовые пристрастия с жителями Поднебесной у нас сильно разнятся.

Павел Лихачев:

По моему мнению, наибольшей популярностью в Китае пользуется белорусская молочная продукция, мясная и алкоголь. Также очень популярны несколько видов чипсов, пряники, сушки, различные конфеты и изделия из шоколада наших крупных фабрик. Здесь очень популярно проводить культурные фестивали, и постоянно наша белорусская диаспора предлагает и представляет нашу еду. В частности, традиционно мы готовим драники, блинчики.

Тем не менее, белорусским промышленникам удается соблазнять китайцев нашими товарами. Весной сразу пять предприятий вышли на китайский рынок мяса птицы. Кстати, наша страна всего шестая в мире, чьи птицефабрики получили право поставлять продукт в Китай. И первая в СНГ, сумевшая добиться разрешения на поставки в КНР говядины. Предварительная сумма заказов за год – порядка 20 миллионов долларов.

Юрий Волкович, начальник цеха Могилевского мясокомбината:

На данный момент мы готовим очередную партию говядины в Китайскую Республику. На этикетке отражена информация о поставщике как на русском, так и китайском языке. Это требование наших партнеров.

Требование важное, но далеко не единственное. Могилевский мясокомбинат с китайскими партнерами о поставках договаривался полтора года! И вот две недели назад предприятие отправило в Шанхай первые три партии полуфабрикатов в вакуумной упаковке на сумму 130 тысяч долларов.

Сергей Мешкуро, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Могилевского мясокомбината:

Одним из требований со стороны китайских партнеров была информация о самом качестве и происхождении мяса. У нас это растительные корма без каких-либо добавок.

Беларусь заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции более чем на 100 миллионов долларов. В 2017 году молоко стало третьим по объему экспорта в КНР продуктом, обойдя даже машиностроение. Есть и совсем свежие контракты, под которыми еще не успели высохнуть чернила.

Например, Китай готов инвестировать более полумиллиарда долларов на создание в нашей стране сборочного производства электромобилей. А на неделе наши промышленники договорились о поставке сухого молока. Это плюс 30 миллионов долларов в общий портфель контрактов.

Малоритский консервноовощесушильный комбинат от общей тенденции не отстает. Детское питание и соки местного производства гости из Поднебесной распробовали весной. Оценили не только вкус, но и упаковку.

Валентина Григорук, главный технолог предприятия по производству детского питания:

Китайские партнеры, когда попробовали нашу продукцию, сразу отметили, что вкус и запах соответствует натуральности. Подкупило их прежде всего то, что нет никаких добавок.

В эти дни в Китае говорили не только о торговом сотрудничестве – обсуждали глобальные вопросы экономической, торговой безопасности. В Минске еще не было и шести утра, а в далеком китайском Циндао лидеры стран-участниц ШОС уже предстали перед сотнями камер для совместного фото. Впервые в расширенном составе стартовал саммит новой большой восьмерки. Местная пресса буквально через несколько часов запестрила заголовками: «Циндао вновь поднимает паруса».

«Зеленый город» (именно так название переводится с китайского) в 2008 принимал летнюю Олимпиаду. Тогда здесь проходили соревнования по парусному спорту. Сегодня попутный, теперь уже экономический, ветер перемен дул в паруса большой геополитики.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС» Страны ШОС председательствуют по году в алфавитном порядке. Место встречи выбрано не случайно: Циндао называют символом сотрудничества Китая с партнерами по ШОС. Почти половина внешнеторгового городского товарооборота приходится именно на страны Шанхайской организации сотрудничества. Первую скрипку здесь играет порт. По размаху он седьмой в мире. Ежедневно отсюда отправляются в плавание больше 20 тысяч контейнеров.

Сегодня уже даже скептики признают: не только экономический, но и военно-политический центр тяжести смещается в Евразию. У Беларуси в организации статус наблюдателя. Расширяя горизонты, ШОС увеличивает и степень влияния.

Огромный потенциал в экономике: Китаю срочно нужно вкладывать накопленные триллионы, загружать свои гигантские производства и многочисленные рабочие руки. Но своим партнерам КНР предлагает не перетягивать экономический канат, а работать сообща. Проложить Шелковый путь XXI века.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь» Сухой остаток работы и задел на будущее: лидеры шанхайской восьмерки обсудили и подписали больше двух десятков документов. Итог переговоров на высшем уровне – Циндаоская декларация. Темы -- от совместной борьбы с экстремизмом до расширения сотрудничества в экономике и торговле. Сфера интересов Шанхайской организации действительно крайне широка. Помимо экономических и экологических программ, в ней есть и мощный антитеррористический блок. Одним словом, все сюжеты мировой политики, которые сегодня находятся в поле пристального внимания объединения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выделяя приоритетность экономического измерения ШОС, Беларусь предлагает своим партнерам по организации совместно поработать над реализацией некоторых задач. Во-первых, укрепление продовольственной безопасности. Беларусь – страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичным производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС. Во-вторых, укрепление информационной и кибербезопасности, а также развитие IT-технологий. Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, IT-экосистемы ШОС, которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого. Третье – укрепление ядерной безопасности и использование мирного атома. Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное, взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях.

Но, пожалуй, ключевая точка диалога – встреча белорусского Президента с Си Цзинпином 10 июня. Внимательные к деталям китайцы таким образом подчеркивают особый характер отношений между странами. Оба государства решают схожие проблемы, извлекая из политического сотрудничества все больше экономической выгоды.

Минск стремится объединять усилия с друзьями из Поднебесной на ключевых направлениях сегодняшнего и даже завтрашнего дня. Александр Лукашенко:

Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию, мнение других, когда речь идет о независимости и суверенитете государства.

Александр Лукашенко: «ШОС – это ваше детище, это детище Китая» Накануне большого разговора Циндао встречал гостей грандиозным шоу. 9-миллионный город превратился в сцену.

Чем запомнился первый день саммита ШОС в Циндао. Репортаж СТВ Кстати, провинция Шаньдунь – родина Конфуция. Первый тост на приветственном банкете – за мудрость.