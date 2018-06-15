Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК

Новости Беларуси. Окончательная точка в споре о поставках белорусской молочки на российский рынок, возможно, будет поставлена во вторник 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр ЕЭК заявил правительству РФ о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочке

В этот день пройдет очередное заседание Евразийской экономической комиссии. Со своими аргументами уже выступили Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси. Коллегия изучила документы и готовится вынести вердикт.