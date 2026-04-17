Рик Санчес: если Лукашенко диктатор, то я – королева Англии

Почти два часа откровенного разговора о мировой политике, региональных конфликтах и будущем Беларуси. Александр Лукашенко дал большое интервью ведущему RT Рику Санчесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Альтернатива справедливости пробивается даже на пространстве ЕС. Все больше стран, как и Беларусь, заявляют о самодостаточности. В авангарде Будапешт. Во время интервью обсудили итоги выборов в Венгрии: Орбан проиграл, орбанизм – нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы вам просто посоветовал не спешить с оценками венгерской политики и политики Орбана. Я не стану оценивать его политику, я хорошо его знаю. То, что вы, средства массовой информации, транслируете в мировое сообщество со стороны Орбана – я слышу и с этим согласен. Он прагматик. Реалист. Но это то, что я слышу из средств массовой информации. Поэтому надо разобраться, почему Орбан проиграл. Наверное, они много говорили, но не все делали внутри страны. Оппозиция это подхватила. Ну и потом, я бы ее даже не назвал оппозицией. С точки зрения формирования этой оппозиции, самого Мадьяра. Насколько я знаю, он вместе с Орбаном когда-то работал и начинал, если я не ошибаюсь. Поэтому многое заложено внутри той партии, в которой они были вдвоем, Мадьяр и Орбан. Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT:

Вы не думаете, что частично, возможно, причина состоит в том, что Евросоюз финансировал оппонента, финансировал вот эту оппозицию, давал рекламу, всяческую поддержку и в итоге это сыграло свою роль? Александр Лукашенко

Ну финансировал, давал. Орбан это знал. Орбан знал, что Европейский союз будет не с ним. Ну так ты политик, у тебя целая партия, ты должен был противостоять этому. Евросоюз в открытую поддерживал оппозицию, но так американцы поддерживали открыто Орбана. Поэтому дело не в этом. Дело в ошибках, которые были допущены во внутренней политике. Время покажет, кто был прав, кто виноват. Дело не в этом. У нас тоже Запад всю жизнь поддерживал и финансировал нашу оппозицию. И что? Ничего. Потому что мы проводим все-таки при всех ошибках и недостатках нормальную политику в отношении собственного народа. Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США. Рик Родился на Кубе, вырос во Флориде. Интервью получилось такое же. Острое и эмоциональное. «Эффект Санчеса» случился таким, что он ехал к диктатору, а увидел себя.