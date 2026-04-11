Евгений Пустовой, политический обозреватель:

И снова Ближний Восток. И в воспоминаниях почти двухтысячелетней давности, и в сводках международной повестки.

Действительно пока рвутся бомбы, мы принимаем верительные грамоты. Время ли дипломатии? Какова страна – таковы плоды. Нашу землю засеивали пеплом разрушенных наших городов и сел. А на этой почве выросло сначала мученичество за право людьми зваться, а потом уже великодушие победителей международного миролюбия. Все эти доктрины и концепции разных стран и континентов созданы умами и чернилами. А принципы нашей дипломатии написаны кровью белорусов, русских, якутов – советских. Немытой России. В ней-то отмылась вся прогрессивная Европа.

Европа Фридриха Барбароссы с его натиском на Восток, а наши правители тогда Софию Полоцка возводили. Вдумайтесь. Фундамент ЕС – это концепция захватничества, а фундамент нашей государственности – воспевание мудрости Божией. В то время когда наш Юрий Гагарин подымался в космос – у нас даже механика – поэтизирована, не машинерия. Сравните технологичный Запад и стремление наших мыслителей к небу, ввысь. Так вот когда космос стал нашим, советским, в Бельгии, лобном месте современной демократии, людей Африки держали в черном теле – в специальных зоопарках. Каков он – гуманизм. Шрамы от эпохи колониализма не скоро зарастут на теле Африки и Азии. Белорусы туда идут как сябры.

«Двери для вас в Беларуси открыты». Президент принял верительные грамоты послов. Читайте здесь.

Европа завязывала узлы пререканий, а мы развязывали их. В этом вся наша внешнеполитическая доктрина Громыко-Рыженкова. Мы стояли у истоков ООН, площадки для мирных решений конфликтов. А сейчас стоим на том же: ищем точки обоюдного интереса. Сколько бы заокеанские стратеги не влияли на международный климат, организовывая штормы, Минск – это «кухня» стабильности для международной погоды.

Но как бы мы ни соблюдали дипломатический дресс-код, мы вынуждены держать себя в форме – цвета хаки. Миролюбие считают слабостью. Безъядерные инициативы забывают. Вот к Ирану сейчас претензии за обогащение урана. А кто нам сказал спасибо за добровольный вывод ракет, способных «цветущий сад Борреля» превратить в Садом, Гаморру и Гиву Вениаминову вместе взятые. Но как только Варшавского договора не стало, североатлантическая роза ветров – эмблема НАТО – разбушевалась так, что штормит весь мир, а ее пики по-прежнему направлены на Восток. Вот и вся истина военно-политической безопасности.

Сколько бы ни прошло парадов квир-людей и марафонов по сбору денег на шубки для собачонок, торжества гуманизма не будет. Дети продолжают гибнуть под бомбами. Время постгуманизма. Как рвались прожорливые толстосумы к дешевым ресурсам, так и рвутся. Но теперь у этого процесса красивая легенда. Битва за демократию. Ну это как на коробочку с цианистым калием надеть бантик. Отрава от этого не перестанет быть отравой.