Самые острые темы! «Большая сделка», Ближний Восток и судьба мира – подробности интервью Лукашенко RT

Народная поддержка, аргументация многовекторности, зависть со стороны коллег и временщики у власти в западных странах. Фрагменты интервью Александра Лукашенко для RT заполнили информационное поле, и не только русскоязычного сегмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время интервью затронули самые острые моменты и в мировой геополитике, и неоднозначные темы для Евро-Азиатского региона. К внешнеполитическому выбору Беларуси особый интерес проявляют разные государства мира, а отношения между Минском и Москвой – тема для спекуляций и для инсинуаций, тем более после активизации диалога Беларуси с Белым домом. Александр Лукашенко емко и откровенно прокомментировал и белорусско-американские переговоры, и политику многовекторности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, вы всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. Вы всегда провоцировали. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Знал, и я тоже знал и знаю сейчас. Читайте далее. Ранее глава государства заявил о намерении развивать отношения с Африкой и Азией. Также он обратил внимание на то, что Беларусь находится в центре Европейского континента, является его частью, поэтому сбрасывать со счетов ЕС тоже нельзя.

Что касается стабильности белорусско-российских отношений, то она основана в том числе и на авторитете белорусского лидера. Политическая харизма Александра Лукашенко – предмет критики для западных политиков. Во время интервью ведущий шоу на RT Рик Санчес рассказал о высоком уровне поддержки Президента Беларуси со стороны населения и сравнил цифры электоральной поддержки нашего лидера и западных политиков. Александр Лукашенко ориентирован на интересы государства и запросы общества, а руководители государств западной модели развития зачастую вынуждены считаться с интересами дипстейта – этаким институтом демократии. Пришли, схватили и ушли! Лукашенко высказался о временщиках у власти и зависти в политике.

Опубликованные заявления Президента уже вызвали шквал комментариев. Прозвучали смелые и емкие посылы. Их разобрали на цитаты. Чтобы как обычно заработать на интересе к персоне Лукашенко, оппоненты «зацепились» на посыле белорусского лидера про то, что США придется поучиться демократии у Беларуси. Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Если Александр Григорьевич сравнивает политические системы и говорит о диктатуре, скажем, в тех же Соединенных Штатах или в ЕС, во-первых, он последовательно излагает свою позицию. Мы помним, что критическое отношение к той модели демократии, как о ней говорили, Александр Григорьевич высказывал еще в середине 90-х годов, когда утверждал, что мы не пойдем этим путем. И все наше строительство, вся наша современная государственность строилась на формировании самобытной политической системы. Особенно этот процесс усилился после 2020 года, когда мы сформировали свою белорусскую модель народовластия. Всебелорусское народное собрание – яркое тому свидетельство.

Александр Шатько, общественный деятель:

Демократия западная весьма странная. Она как раз для того круга людей, которые держат финансы. Все остальные – это безработица, это нищета. Огромные суммы тратятся на какие-то войны, на убийства целых наций, народностей, идет борьба за энергоресурсы, в общем-то, сколько там людей погибнет, это, так сказать, для демократии Соединенных Штатов статистика, и это огромная проблема.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы сегодня можем поучить даже американцев, наши внутренние политики, потому что та поддержка, которая есть у Лукашенко, это порядка 70%, она выше в разы, чем то, что сегодня имеет Трамп. Ну, говорят, по разным оценкам, 36-37 % всего лишь. Это рейтинг президента в западной стране. Не говоря уже о Франции, о Британии, где поддержка еще меньше. Сегодня наш рейтинг позволяет нам даже где-то учить американцев демократии. Как бы это странно ни звучало. Тем более что там у них демократии все меньше.