Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи

Почти два часа откровенного разговора о мировой политике, региональных конфликтах и будущем Беларуси. Александр Лукашенко дал большое интервью ведущему RT Рику Санчесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре обсуждения – возможные контуры «большой сделки» между Беларусью и США, перспективы восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой при участии Минска, а также вероятность личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Отдельный блок вопросов был посвящен ситуации на Ближнем Востоке и урокам недавнего конфликта с участием США и Израиля против Ирана. Не остались без внимания и отношения Беларуси с Европой, а также внутренняя повестка – вопросы безопасности, системы управления государством и значение стратегических факторов сдерживания. В ходе разговора затрагивались и разные подходы к пониманию демократии и прав человека, а также роль Беларуси в современной системе международных координат. О ключевых заявлениях и оценках Президента – в материале Евгения Пустового.

Президент в мировой повестке. Сейчас речь по медийную. Мировые еженедельники постоянно пишут об Александре Лукашенко. В эти дни мир услышит белорусского лидера. Взять интервью у него – это всегда кликабельно. Во Дворец Независимости Рик Санчес приехал не только за миллионными просмотрами. Главная задача оскароносного журналиста – открыть личность белорусского Президента. Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT:

Мне было важно показать, что Беларусь – эта не та страна, где правит диктатор, а в тюрьму сажают за любой чих. Это страна, естественно, неидеальная, но эта страна, которой удалось наладить свою жизнь и избежать многих проблем. Для меня очень важно, чтобы моя аудитория увидела, что Беларусь и Президент Лукашенко смогли сказать «нет» западной системе, они отказались плясать под дудку Запада. По сути, Президент сам говорит, что он не хочет быть ни вторым Зеленским, ни вторым Орбаном. В ходе беседы он подчеркнул, что важно иметь хорошие отношения и с Китаем, и с Северной Кореей. Если Западу это не нравится, ну что ж поделать. Тем не менее Беларусь открыта для дружественных отношений абсолютно со всеми. И для меня было важно донести именно эту точку зрения, аудитория у меня большая. Около 20-30 миллионов человек смотрят нас каждую неделю, мне важно, чтобы они это поняли. Большая сделка между Минском и Вашингтоном и возможная ревность Москвы. Предполагаемая встреча Лукашенко и Трампа, и дружба Лукашенко с Путиным, Си, и открытие Ким Чен Ына. Готов ли белорусский лидер пожать руку европейским коллегам? Судьба ЕС, Ближнего Востока и вообще мира. За два часа успели пройтись по всей планете и вникнуть в суть западной модели развития. Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США. За четыре десятилетия в профессии Санчес взял журналистский оскар – премию «Эмми» – и интервью у четырех президентов США, Фиделя Кастро, Горбачева, мировых лидеров, по-разному повлиявших на судьбу планеты. Теперь вот в этом списке Александр Лукашенко.