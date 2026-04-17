Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи

Почти два часа откровенного разговора о мировой политике, региональных конфликтах и будущем Беларуси. Александр Лукашенко дал большое интервью ведущему RT Рику Санчесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре обсуждения – возможные контуры «большой сделки» между Беларусью и США, перспективы восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой при участии Минска, а также вероятность личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Отдельный блок вопросов был посвящен ситуации на Ближнем Востоке и урокам недавнего конфликта с участием США и Израиля против Ирана.
Не остались без внимания и отношения Беларуси с Европой, а также внутренняя повестка – вопросы безопасности, системы управления государством и значение стратегических факторов сдерживания. В ходе разговора затрагивались и разные подходы к пониманию демократии и прав человека, а также роль Беларуси в современной системе международных координат.
О ключевых заявлениях и оценках Президента – в материале Евгения Пустового.
Президент в мировой повестке. Сейчас речь по медийную. Мировые еженедельники постоянно пишут об Александре Лукашенко. В эти дни мир услышит белорусского лидера. Взять интервью у него – это всегда кликабельно. Во Дворец Независимости Рик Санчес приехал не только за миллионными просмотрами. Главная задача оскароносного журналиста – открыть личность белорусского Президента.
Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT:
Мне было важно показать, что Беларусь – эта не та страна, где правит диктатор, а в тюрьму сажают за любой чих. Это страна, естественно, неидеальная, но эта страна, которой удалось наладить свою жизнь и избежать многих проблем. Для меня очень важно, чтобы моя аудитория увидела, что Беларусь и Президент Лукашенко смогли сказать «нет» западной системе, они отказались плясать под дудку Запада. По сути, Президент сам говорит, что он не хочет быть ни вторым Зеленским, ни вторым Орбаном. В ходе беседы он подчеркнул, что важно иметь хорошие отношения и с Китаем, и с Северной Кореей. Если Западу это не нравится, ну что ж поделать. Тем не менее Беларусь открыта для дружественных отношений абсолютно со всеми. И для меня было важно донести именно эту точку зрения, аудитория у меня большая. Около 20-30 миллионов человек смотрят нас каждую неделю, мне важно, чтобы они это поняли.
Большая сделка между Минском и Вашингтоном и возможная ревность Москвы. Предполагаемая встреча Лукашенко и Трампа, и дружба Лукашенко с Путиным, Си, и открытие Ким Чен Ына. Готов ли белорусский лидер пожать руку европейским коллегам? Судьба ЕС, Ближнего Востока и вообще мира. За два часа успели пройтись по всей планете и вникнуть в суть западной модели развития.
Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США.
За четыре десятилетия в профессии Санчес взял журналистский оскар – премию «Эмми» – и интервью у четырех президентов США, Фиделя Кастро, Горбачева, мировых лидеров, по-разному повлиявших на судьбу планеты. Теперь вот в этом списке Александр Лукашенко.
Рик Санчес:
Вы один из лидеров движения «За светлое будущее для всего мира». Как вы думаете, наступит ли когда-нибудь такой день (может быть, мы с вами его и не увидим, но, может быть, его увидят наши дети), день, когда Беларусь, Северная Корея, Иран, Россия, Китай, Бразилия не будут противостоять Западу, а будут стоять плечо к плечу, чтобы обеспечить светлое будущее для всех?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, вы как Господь Бог. Дай Бог, чтобы такое время наступило. Мне трудно, исходя из нынешней обстановки и ситуации, поверить, что такое время придет. Но, несмотря на отдельные глупости, несмотря на импульсивность некоторую, Трамп для этого сделал многое. Трамп показал всему миру, что ваши Соединенные Штаты Америки не всемогущи. По своей мощи она супердержава, но не суперсила. Это поняли все. И главный враг Америки – это Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал, не лезьте в Китай, там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут.
Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. И этим самым – это главное – они дали надежду на то, что американцы, поняв это, будут считаться не только с Китаем и Россией – Россия огромная территория, там ничего не сделают они ракетами, ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал. Я не говорю – последствия.
Ближний Восток, мировая экономика и прочее, они же потерпели от этой бездумной авантюры в Иране. Вот факты, которые на поверхности, они показали, что вы, американцы, должны остановиться и понимать, что кроме интересов США (Гренландия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Панамский канал и прочее Западное полушарие), кроме ваших интересов, даже в западном полушарии, есть страны, а они есть, у которых есть свои интересы. Он очень много сделал (как мы понимаем это, и вы тоже) плохого. Но и он показал всему миру истинное лицо Соединенных Штатов Америки и возможности Соединенных Штатов Америки. Они не безграничны. Эта ситуация может привести к тому, что американцы вынуждены будут считаться с интересами другими, а значит, светлое будущее не за горами.
Рик Санчес: Беларусь может стать мостом в диалоге России и США.