Прямой эфир

«Все ждут, что будет с Беларусью». Аналитик БИСИ рассказала, почему мир в нашей стране важен для всех

14 апреля 2024 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На встрече в Москве не обошлось без украинской тематики. В четверг, 11 апреля, Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касались мирных переговоров, каким этот процесс видит Россия и какую роль в этом может сыграть и наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, конечно, в курсе украинских событий. Более того, наш Президент не единожды выступал с призывами остановить кровопролитие, сесть за стол переговоров и на еще раз очертил белорусскую позицию по ряду вопросов, касающихся безопасности в регионе.

Почему и России, и даже Украине важно сохранить мир, стабильность и спокойствие на нашей территории?

«Все ждут, что будет с Беларусью». Аналитик БИСИ рассказала, почему мир в нашей стране важен для всех-1

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я бы брала не только Россию и Украину. Я бы брала вообще весь наш регион. Сегодня такая Беларусь – мирная и спокойная, как говорит Александр Григорьевич, – нужна всем. Ведь события в Украине затрагивают не только наших соседей. Но и страны Центральной Азии. И все ждут: что будет с Беларусью? Потому что сегодня на нас смотрят все. Если мы сохраним, пока мы сохраняем то, что у нас есть, это залог на будущее для всех стран. Значит можно и так. Мы показываем, как это возможно и в отношениях с Россией в том числе. А влияние России, ее стабилизирующая роль в регионе, она была, есть и будет. Но важно, как Россия будет выстраивать отношения с другими. Мы сегодня даем пример для всех.

Мы успокаиваем своим примером Польшу, которая не спит, все время боится, что мы будем нападать на нее, укрепляется на границе. Американских солдат, немецких, танки – кого и чего она туда только не приглашает. Наши соседи сверху: Литва, Латвия, Эстония – страны Балтии сходят с ума всегда. Плюс еще о БелАЭС они беспокоятся всегда. То есть постоянно какая-то тревога. Мы им показываем, как мы это может быть в отношениях с Российской Федерацией. И российский Президент об этом говорил, что мы можем сотрудничать со всеми. И вот есть пример.

Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна. Подробности.

# Международная политика # Ольга Коршун # Ольга Лазоркина

Другие новости рубрики

Все новости
Иран атаковал Израиль. Что думают западные страны о произошедшем?
14 апреля 2024 18:25

Иран атаковал Израиль. Что думают западные страны о произошедшем?

С помощью конфликтов они регулировали ценообразование – эксперт об интересах США на Ближнем Востоке
14 апреля 2024 18:21

С помощью конфликтов они регулировали ценообразование – эксперт об интересах США на Ближнем Востоке

Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна
14 апреля 2024 18:03

Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна

На прицеле – мозг. Как не проиграть Западу в когнитивной войне?
14 апреля 2024 17:03

На прицеле – мозг. Как не проиграть Западу в когнитивной войне?

Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает
14 апреля 2024 08:48

Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает

Пустовой: дети Беларуси должны повзрослеть. И лучше под ответственным присмотром Батьки!
13 апреля 2024 17:19

Пустовой: дети Беларуси должны повзрослеть. И лучше под ответственным присмотром Батьки!

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»
13 апреля 2024 16:46

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«Жалко не потерянного времени, а погибших людей». Воскресенский о ситуации в Украине
13 апреля 2024 13:31

«Жалко не потерянного времени, а погибших людей». Воскресенский о ситуации в Украине

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков
13 апреля 2024 12:14

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков

Лавров: США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы СНГ
12 апреля 2024 14:31

Лавров: США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы СНГ

В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ
12 апреля 2024 07:13

В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ

Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат
11 апреля 2024 20:08

Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат