«Все ждут, что будет с Беларусью». Аналитик БИСИ рассказала, почему мир в нашей стране важен для всех

На встрече в Москве не обошлось без украинской тематики. В четверг, 11 апреля, Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касались мирных переговоров, каким этот процесс видит Россия и какую роль в этом может сыграть и наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, конечно, в курсе украинских событий. Более того, наш Президент не единожды выступал с призывами остановить кровопролитие, сесть за стол переговоров и на еще раз очертил белорусскую позицию по ряду вопросов, касающихся безопасности в регионе.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я бы брала не только Россию и Украину. Я бы брала вообще весь наш регион. Сегодня такая Беларусь – мирная и спокойная, как говорит Александр Григорьевич, – нужна всем. Ведь события в Украине затрагивают не только наших соседей. Но и страны Центральной Азии. И все ждут: что будет с Беларусью? Потому что сегодня на нас смотрят все. Если мы сохраним, пока мы сохраняем то, что у нас есть, это залог на будущее для всех стран. Значит можно и так. Мы показываем, как это возможно и в отношениях с Россией в том числе. А влияние России, ее стабилизирующая роль в регионе, она была, есть и будет. Но важно, как Россия будет выстраивать отношения с другими. Мы сегодня даем пример для всех.

Мы успокаиваем своим примером Польшу, которая не спит, все время боится, что мы будем нападать на нее, укрепляется на границе. Американских солдат, немецких, танки – кого и чего она туда только не приглашает. Наши соседи сверху: Литва, Латвия, Эстония – страны Балтии сходят с ума всегда. Плюс еще о БелАЭС они беспокоятся всегда. То есть постоянно какая-то тревога. Мы им показываем, как мы это может быть в отношениях с Российской Федерацией. И российский Президент об этом говорил, что мы можем сотрудничать со всеми. И вот есть пример.