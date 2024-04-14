Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна

На встрече в Москве не обошлось без украинской тематики. В четверг, 11 апреля, Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касались мирных переговоров, каким этот процесс видит Россия и какую роль в этом может сыграть и наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, конечно, в курсе украинских событий. Более того, наш Президент не единожды выступал с призывами остановить кровопролитие, сесть за стол переговоров и еще раз очертил белорусскую позицию по ряду вопросов, касающихся безопасности в регионе.

Ольга Коршун, СТВ:

Интересный момент, на котором заострил внимание Александр Лукашенко: у Зеленского истекают полномочия в конце мая. Выборы в Украине сейчас возможны? Даже вариант досрочных выборов. Или пока Западу это не нужно и Зеленский останется у руля?