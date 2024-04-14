Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна

На встрече в Москве не обошлось без украинской тематики. В четверг, 11 апреля, Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касались мирных переговоров, каким этот процесс видит Россия и какую роль в этом может сыграть и наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, конечно, в курсе украинских событий. Более того, наш Президент не единожды выступал с призывами остановить кровопролитие, сесть за стол переговоров и еще раз очертил белорусскую позицию по ряду вопросов, касающихся безопасности в регионе.
Ольга Коршун, СТВ:
Интересный момент, на котором заострил внимание Александр Лукашенко: у Зеленского истекают полномочия в конце мая. Выборы в Украине сейчас возможны? Даже вариант досрочных выборов. Или пока Западу это не нужно и Зеленский останется у руля?
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я думаю, что Зеленский пока останется у руля. Вопрос не в том, что у него истекают полномочия. Но есть же еще указ, который запрещает вести переговоры с Россией – подписан Зеленским. Он запрещает это самому себе. И какой бы президент не пришел. Ему нужно еще будет решить и этот вопрос. Кроме того, если речь идет о продолжении боевых действий, и Запад в этом заинтересован, то смена лидера сейчас крайне не выгодна. Предложить какую-то иную кандидатуру будет сложно. Провести недемократические выборы в Украине, просто сменить, как фигуру на шахматной доске, тоже невозможно, потому что Украина, по заявлению Запада, – это государство, которое должно вступить в Европейский союз. Западу придется соблюдать все условия. Выборы – это самое главное. Еще один очень важный момент. Выборы – это всегда деньги.