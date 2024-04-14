Прямой эфир

С помощью конфликтов они регулировали ценообразование – эксперт об интересах США на Ближнем Востоке

14 апреля 2024 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важный аспект, который касается США – будет ли Америка участвовать в ответе Израиля на атаку Ирана и какие интересы Белый дом сейчас преследует в этом регионе.

С помощью конфликтов они регулировали ценообразование – эксперт об интересах США на Ближнем Востоке-1

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Америка никогда не говорила открыто, чего она хочет от этого региона. Хотя по ее действиям всегда преследовалась мысль – его раскачивать постоянно и регулярно. Для того, во всяком случае, чтобы влиять на нефтерынок. По сути дела, они с помощью конфликтов на Ближнем Востоке регулировали ценообразование, так сказать, мировое в этом плане. С учетом того, что сейчас есть тенденция к росту цен на нефть, с учетом проблем в Красном море, опять же, Ормузский пролив тоже проблемный в этом отношении. Перекрываются транзитные потоки и грузов в Европу. Исходя из этого, рост, внимание со стороны Европы к сланцевикам американским и их поставкам все время возрастает. Ну и, опять же, прибыли. Прибыли американских нефтяников очень-очень сильно подскочили.

# Международная политика # Александр Тищенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна
14 апреля 2024 18:03

Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна

На прицеле – мозг. Как не проиграть Западу в когнитивной войне?
14 апреля 2024 17:03

На прицеле – мозг. Как не проиграть Западу в когнитивной войне?

Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает
14 апреля 2024 08:48

Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает

Пустовой: дети Беларуси должны повзрослеть. И лучше под ответственным присмотром Батьки!
13 апреля 2024 17:19

Пустовой: дети Беларуси должны повзрослеть. И лучше под ответственным присмотром Батьки!

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»
13 апреля 2024 16:46

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«Жалко не потерянного времени, а погибших людей». Воскресенский о ситуации в Украине
13 апреля 2024 13:31

«Жалко не потерянного времени, а погибших людей». Воскресенский о ситуации в Украине

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков
13 апреля 2024 12:14

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков

Лавров: США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы СНГ
12 апреля 2024 14:31

Лавров: США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы СНГ

В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ
12 апреля 2024 07:13

В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ

Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат
11 апреля 2024 20:08

Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат

Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит
11 апреля 2024 18:24

Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит

МИД Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на ближайшие два года
11 апреля 2024 13:47

МИД Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на ближайшие два года