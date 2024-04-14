С помощью конфликтов они регулировали ценообразование – эксперт об интересах США на Ближнем Востоке

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Америка никогда не говорила открыто, чего она хочет от этого региона. Хотя по ее действиям всегда преследовалась мысль – его раскачивать постоянно и регулярно. Для того, во всяком случае, чтобы влиять на нефтерынок. По сути дела, они с помощью конфликтов на Ближнем Востоке регулировали ценообразование, так сказать, мировое в этом плане. С учетом того, что сейчас есть тенденция к росту цен на нефть, с учетом проблем в Красном море, опять же, Ормузский пролив тоже проблемный в этом отношении. Перекрываются транзитные потоки и грузов в Европу. Исходя из этого, рост, внимание со стороны Европы к сланцевикам американским и их поставкам все время возрастает. Ну и, опять же, прибыли. Прибыли американских нефтяников очень-очень сильно подскочили.