Иран атаковал Израиль. Что думают западные страны о произошедшем?

Сегодня ночью, 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это данные ЦХАЛ.

Атака длилась около пяти часов и стихла только под утро. Сообщалось о прилетах по военным объектам Израиля. По данным израильской стороны, большую часть ракет сбили за пределами страны. Беспилотники и ракеты ликвидировали в том числе – в небе соседних Иордании, Ливана и Сирии. В отражении нападения принимали участие американские и британские военные. Миссия Ирана при ООН заявила, что атака является ответом на агрессию против дипломатических объектов в Дамаске и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Тегеран также подчеркнул, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии Израиля ответит еще более решительно.

Западные страны иранскую атаку осудили. Генсек ООН заявил, что мир не может позволить себе еще одну войну и призвал к деэскалации. Саудовская Аравия – один из главных игроков в регионе, также призвала к сдержанности. Ситуация на Ближнем Востоке изменила и планы Джо Байдена. Из-за обострения он отменил поездку на пляж в Делавэр. Президенту США пришлось вернуться на работу в Белый дом, откуда он заявил, что осуждает атаку Ирана на Израиль. Но некоторые медиа в Америке, ссылаясь на анонимные источники, пишут, что США не будут поддерживать какую-либо контратаку Израиля. Еще одну эскалацию на Ближнем Востоке Америка просто не вытянет. Или не вытянет ее действующий президент. Ситуация и без того играет против него.

Но это больше политический аспект. Многие аналитики всерьез заговорили о возможных ядерных ударах по Ирану со стороны Израиля, который, к слову, де-факто не имеет ядерного оружия. С помощью конфликтов они регулировали ценообразование – эксперт об интересах США на Ближнем Востоке.