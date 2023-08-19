Волошин: этой войны легко можно было избежать, каждый день гибнут люди. В чём был прав Лукашенко?

Ситуация в Украине – это урок современности. И выводы сделаны. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое уже не первый день бьет рекорды по просмотрам в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в Украине распространению большого разговора с белорусским лидером мешают. Речь о блокировке видео. Дело в том, что обыграть и переврать речь Александра Лукашенко для местных пропагандистов – задачка со звездочкой. Глава нашего государства не транслирует пророссийскую повестку. Напротив, как говорят эксперты, в отдельных высказываниях прослеживаются искрение переживания за судьбу, благополучие Украины и ее народа. Да и простым языком – Президент говорит о причинах начала военных действий, а главное о том, что их можно остановить даже сейчас.

Олег Волошин, народный депутат Украины 9 созыва:

В чем бы я мог подискутировать по услышанному, с тем, что говорил Александр Лукашенко, – с тем, что легко было избежать этой войны. Для украинской власти нелегко. Почему нелегко? Потому что это означало бы изменить всю матрицу, всю парадигму, в которой они существовали на февраль 2022 года. С позиции Лукашенко это логично. Если вы государственники, прекратите войну на своей земле, имеется в виду Донбасс. Эту войну. Она что, кого-то радует? Каждый день гибнут люди. Да, эта война была другого масштаба, но она была. Несколько украинских бойцов в неделю погибало, несколько мирных жителей с той стороны погибало, это тоже украинские граждане. Разрушалась экономика, блокировались поставки угля, то есть в любом случае Украина теряла и проигрывала ежедневно и от этой небольшой условно войны. Хотя это цинично. По сравнению с этим мы говорим, а для людей в Донбассе была полноценная, настоящая война с гибнущими детьми, разрушенными зданиями, с артобстрелами и так далее.

И сегодня жители Киева или моего города Николаева... Николаев одно время был на прифронтовой полосе, примерно почувствовал. А Киев и сейчас не ощущает то, чем сегодня живет Донецк, который сегодня продолжают обстреливать. Хотя с военной точки зрения это абсолютно бессмысленно.

Лукашенко правильно говорит: возьмите и сделайте. Но для украинской власти это означало фактически потерю власти, потому что они на тот момент уже настолько погрязли в коррупции и так далее, автоматом бы вылезли все агенты Запада, которые сказали бы: а у этого счета там, он украл здесь, причем отдельные проблески про офшорные скандалы с Зеленским и так были за год примерно до конфликта. А этот такой, этот сякой, посмотрите, кто нами управляет, поднялись бы нацбатальоны, начались бы дебоши в Киеве, Майдан, погромы. Но тут уж извините.

Глава государства, если он хотел им быть, если бы он действительно думал о стране, должен быть к этому морально готов. А зачем ты шел в президенты? Думал роль сыграть Наполеона, как в глупой дешевой комедии? Ты должен был быть к этому морально готов. Если ты, как он обещал, обеспечишь мир, тебя будут ненавидеть те, кто на этой войне наживается.

В топе рейтингов. Интервью Лукашенко украинской журналистке Панченко комментируют международные СМИ.

Как подчеркнул в интервью Александр Лукашенко, Украина пришла к тому, что есть сегодня, не за один год. Всему виной отсутствие четкой политической линии, попытки быть и с Западом, и с постсоветским миром. Однако в политике западных государств нет места правилу о протянутой руке помощи соседу. И сегодня Украина едва ли может рассчитывать на поддержку в военном деле, учитывая критические потери на поле боя. Потому Александр Лукашенко в очередной раз призывает к переговорам без предварительных договоренностей. Будущее и восстановление Украины возможно только при дружественных отношениях со странами бывшего СССР. Тем более, что коллективный Запад как таковой сегодня разрознен. Европе продолжать спонсировать войну больше не хочется.

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