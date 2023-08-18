Незалежко: Майдан – это бустерная вакцина для всех других стран бывшего Советского Союза

Тарік Незалежко, музыкант, политический обозреватель:

Ребятушки, если в вашей жизни даже в частном каком-то порядке что-то идет не так, то давайте вначале себя спросите: может быть, это вы как раз являетесь причиной ваших проблем? А потом, соответственно, как-то начинайте смотреть. Потому что как-то получается очень странно. Вот Украина, вокруг ворагі: Россия, Беларусь, теперь уже, конечно, ворагі у нас идут венгры, словаки, с поляками уже что-то не очень дружно, румыны само собой. Киркоров, как-никак (это я шучу, он болгарин, знаю, это я из фильма «Брат-2» просто вспомнил). Остались только молдаване, сестра-близняшка Зеленского Майя Санду – единственные друзья. И все.

И тут, конечно же, вопрос, как говорят, если пятый муж бьет по лицу, значит, может быть, не в мужьях проблема, а с лицом что-то не так? Поэтому достаточно критично надо относиться к себе. Поэтому здесь, к сожалению, произошло такое сочетание: приход слабого и трусливого Януковича (трусливого, я на этом настаиваю), не очень умного и американцы. То есть вот этот симбиоз и привел к этой катастрофе. Есть один плюс в этой катастрофе на самом деле, надо везде искать позитив. Это то, что в Беларуси ничего подобного не случилось, в других странах не случилось. Мы помним и Казахстан, в начале 2022 года была попытка переворота. Люди по большому счету смотрели на нас и говорили: ой-ой-ой, может быть, у нас что-то не так, но так, как у них, мы точно не хотим. Поэтому здесь можно сказать, что Майдан 2004-2014-х годов – это бустерная вакцина для всех других стран бывшего Советского Союза. И будущего союза, это я так, с оптимизмом смотрю.

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